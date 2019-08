Una pareja de lesbianas denuncia discriminación en el PumaKatari de La Paz

Una pareja de lesbianas denunció a través de su cuenta en Twitter que un funcionario del bus PumaKatari las discriminó entendiendo que, al ingresar tomadas de la mano al bus, el acto implicaba “una falta de respeto a las familias”.

La usuaria @LaBelenLuna abrió un hilo en la red social y “arrobó” al alcalde de La Paz, Luis Revilla, para expresarle de manera directa su molestia por la actitud del empleado de la empresa municipal de transporte. “ @LuisRevillaH quisiera saber desde cuando estar de la mano de mi novia es una FALTA DE RESPETO en el #PumaKatari. En el bus BA-067 el func. Nelson Pérez Mollo nos dijo que tengamos respeto a la familias. Lo nuestro es amor, lo suyo se llama discriminación y está penado por ley (sic)”, escribió la afectada.

Luego de la reacción de muchos usuarios y más elementos de la denuncia, desde su cuenta en la misma red la empresa La Paz Bus expresó su disculpas a @LaBelenLuna. “DISCULPAS PÚBLICAS A través de este medio tomamos conocimiento de su caso, y ya tomamos contacto inbox con Usted, en primera instancia corresponde pedirle nuestras sinceras DISCULPAS PÚBLICAS, nuestro compromiso es brindar el mejor servicio de transporte en Bolivia”, escribió La Paz Bus.

“Nuestros valores institucionales son el respeto entre todos los ciudadanos y el amor a nuestra ciudad y usuarios”, complementó en otro tuit la empresa municipal.

Hasta la publicación de esta nota, el alcalde Revilla no había respondido aún el mensaje.

Muy molesta, la denunciante consideró que ella y su pareja pasaron un momento difícil al abordar el bus, en el que incluso su novia “bajó al borde de las lágrimas”, y se preguntó si los funcionarios del PumaKatari hacen lo mismo con parejas heterosexuales. “Quisiera saber a cuántas parejas heterosexuales hacen llorar en el Puma por estar juntas? A cuántas les humillan públicamente por mirarse con ternura?”.

“Quiero que me digan.con números. Cuantas veces se han acercado a una pareja heterosexual a decirles que tengan RESPETO POR LAS FAMILIAS? Que mas respeto que mostrarles que el amor puede ser diferente al que conocen y que dos mujeres pueden mirarse con amor y admiración (sic)”, protestó @LaBelenLuna.

Más tarde, comentó que los funcionarios de la Alcaldía la contactaron y que esperaba una respuesta a su denuncia. “NO QUIERO NI PIDO que se despida ni ‘rete’ al funcionario. Lo que necesitamos es que se les capacite y sensibilice. De qué sirve una persona despedida? Más nos sirve una persona sensibilizada (sic)”, aclaró.

Muchos usuarios de la red social protestaron por el incidente y manifestaron su solidaridad con la pareja.

“Es indignante la #discriminación con la que actúa la alcaldía! No es la primera vez ni el único motivo! Aún recuerdo cuando un “anfitrión” del #pumakatari me dijo que “por qué subía con muleta si la rampa no era para mi” así delante de todo mundo! Ese es su “respeto y el amor”, escribió @Es_Kahlo.

“Que pedo. La gente es aún muy ignorante. Tal vez es buena oportunidad para que en sus capacitaciones incluyan qué significa respeto a TODAS las personas”, tuiteó por su parte Nicole Szucs (@nixbol).

Aunque algunos, como Alberto Medina (@Chucuta_Alberto), tomaron el incidente de otra manera. “Cualquier cosa… ya para joder a la alcaldía”, escribió éste.

“Vivimos en Bolivia, ya deberias estar acombrad@ de tanta estupides e ignorancia”, dijo otro, Javier Alcon (Bicho) (@Javier7_Alcon).

“Gracias por todo el amor. Mi novia y yo estamos bien. Afectadas y tristes, obviamente… pero ‘agradecidas’ que no llegó a más”, respondió @LaBelenLuna. (01/08/2019)

