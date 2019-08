Vaca Díez dice que el Gobierno de Evo Morales no es el único enemigo del 21-F

Herland Vaca Díez, médico nefrólogo, expresidente del Comité pro Santa Cruz y aspirante a la Gobernación en 2020 cree que aún hay forma de hacer respetar la victoria del No en el referendo del 21-F. Pese a que faltan semanas para la elección general del 20 de octubre y en el día en el que el paro cívico nacional quedó en movilizaciones parciales, Vaca Díez cree que aún es posible, pero para ello habrá que luchar no solo contra el Gobierno, sino contra los que identifica como los “enemigos del pueblo”: las Fuerzas Armadas, los empresarios aliados del Gobierno y los políticos reciclados que no dejan espacio a los nuevos.

“El enemigo no es solo el Gobierno, son las Fuerzas Armadas, los políticos viejos que quieren reciclarse y seguir, los empresarios que están apoyando incondicional y vergonzosamente a este Gobierno y otros sectores más”, dijo el experto en trasplante de riñón en Usted Elige, el programa político matinal de EL DEBER Radio.

Vaca Díez trató de organizar su propia tienda política pero no llegó a tiempo para conseguir la personería jurídica. Por ello, terciará por la Gobernación como cabeza de la agrupación FE, Fuerza y Esperanza, de Alejandro Colanzi.

Cuando se le consultó con qué situación se pensaba encontrar como posible gobernador, Vaca Díez, que asegura que para llegar a la presidencia cívica derrotó a las logias, comenzó con un análisis de la situación del país. “Todo indica que el Gobierno no va a salir, que va a continuar. Este Gobierno no es democrático y desde 2006 aplica el Plan Orinoca”, dijo.

Luego se refirió a la relación del departamento con el país. Cree que hace 195 años, cuando nació Bolivia, la élite cruceña “tiró mal su taba” al decidir ser parte del nuevo país. “¿Qué de bueno ha sacao Santa Cruz con Bolivia?, ¿quién es el que se deleita cuando a Santa Cruz no le sale bien una cosa? El centralismo, que es tremendamente dañino”, dijo.

Cree que Santa Cruz debería optar por una descentralización aún mayor que el federalismo, que debería apostar a ser una especie de Estado libre asociado, algo así como Puerto Rico con EEUU.

Para Édgar Montaño, estas son declaraciones de un gran profesional en su área, pero que no entiende nada de política. En su opinión, se ofreció autonomía, se consiguió pero luego no pasó nada y ahora los líderes que participaron de esa demanda se andan acusando entre sí.

“Uno puede venderse, pero uno no puede mentirse”, dijo Vaca Díez luego de repetir que el apoyo de las Fuerzas Armadas al Gobierno es vergonzoso, que el papel de los empresarios cruceños es indigno y que los políticos reciclados son desastrosos. “Antes, los empresarios eran los dueños del cruceñismo. Nadie podía gritar ‘viva Santa Cruz’ más fuerte que ellos”, reclamó.

Para Rómulo Calvo, vicepresidente cívico actual, el Gobierno ha implementado una política en la que está haciendo ver al empresariado como aliado o coautor de lo que está pasando. “Es un programa de Gobierno del siglo XXI para perpetuarse en el poder como un narcogobierno. Cuando uno es empresario y productor hay muchas veces que tiene que sentarte a negociar ciertas cosas. De que puede haber personas inclinadas, puede haber, pero no se puede meter a todos en una misma bolsa”, dice.

Carlos Dabdoub, expresidente cívico de los 80, cree que el hecho de que existan empresarios simpatizantes con este Gobierno no da para meter a todos en la misma bolsa. “Lo que sí puedo afirmar es que he observado que había empresarios que se vestían de cruceñismo para defender sus intereses”, dijo, contando lo que a él le tocó vivir en la dirigenica. Asegura que era algo legítimo, porque los intereses que ellos perseguían no eran contrarios a los intereses regionales.

