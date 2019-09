Álvarez aún no está descartado para jugar frente a Sport Boys

El goleador de Wilstermann, Gilbert Álvarez, no quiere perderse el partido que el aviador disputará este sábado (19:30) ante Sport Boys.

Todo apuntaba a que el atacante no podría jugar ante el Toro warneño por la lesión que lo dejó fuera del partido de Bolivia frente a Ecuador, que se jugó anoche; sin embargo, su recuperación en los días pasados fue muy positiva.

“He evolucionado bastante bien. Desde que salí de la selección, estaba en la cámara hiperbárica, estuve haciendo fisioterapia. Hoy (por ayer) hice unos piques y no sentí molestia, espero en los próximos días reincorporarme al trabajo del equipo para ser tomado en cuenta para el sábado”, aseguró Álvarez, tras la práctica de ayer.

“Tengo mucha fe de llegar al sábado, quería estar ahora con la selección, pero lamentablemente me pasó, así que di vuelta a la página y ahora estoy pensando sólo en recuperarme para poder jugar ante Sport Boys”, complementó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Álvarez aseguró que le practicarán una nueva ecografía para confirmar que la lesión ya cerró en su totalidad y que ya podrá integrarse al entrenamiento con el resto del grupo.

“El técnico me dijo que si no estoy bien, que me quede tranquilo, que me recupere para el próximo partido; pero yo quiero estar el sábado, así que ojalá que ya mañana (por hoy) pueda entrenar con ellos y sentirme bien, olvidarme de esta lesión”, finalizó.

El estratega argentino Cristian Díaz, sin embargo, no quiere dejar nada al azar, por lo que ensaya algunas posibles variantes en caso de que no pueda contar con el delantero.

Debido a que los otros dos atacantes con los que cuenta el técnico aviador son extranjeros, como el argentino Esteban Orfano y el brasileño Nilson dos Santos, debe sacrificar a uno de los cuatro foráneos que usualmente son los elegidos para ser parte del once titular.

El golero paraguayo Arnaldo Giménez y los volantes Serginho (brasileño) y Cristian Chávez (argentino) son casi inamovibles del once titular, motivo por el que, de ser necesario, el sacrificado sería el paraguayo Ismael Benegas.

Durante la práctica ayer, el estratega trabajó con Ronny Montero entre los defensores usualmente titulares: Pablo Laredo, Edward Zenteno y Juan Pablo Aponte, grupo en el que también se encontraban los volantes de contención Jorge Ortiz y Víctor Hugo Melgar, quien ocupa el lugar de Fernando Saucedo, convocado para el amistoso de la selección.

Hoy, el plantel se entrenará en el estadio del municipio de Arbieto, en el valle alto, donde tiene previsto hacer una práctica de fútbol y empezará a delinear al posible once titular para enfrentar a Sport Boys el sábado.

SEDE DEL PARTIDO ESTÁ EN DUDA

Sport Boys está obligado a buscar un nuevo escenario deportivo para jugar sus partidos de local, ya que el Samuel Vaca de Warnes fue cerrado debido a que iniciaron obras de refacción en su cancha. Hoy entrenarán en Yapacaní, estadio que quieren habilitar para jugar ahí sus encuentros.

La dirigencia ultima detalles para que se confirme el partido contra el aviador en Yapacaní, pero no para el sábado a las 19:30, como estaba programado, sino para el domingo a las 17:00.