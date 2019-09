Bachelet responde a acusación de pagos para su campaña presidencial: «Mi verdad es la de siempre, yo no he tenido vínculos con OAS»

Luego de que el día de ayer, en el diario Folha de Sao Paulo, Léo Pinheiro, el expresidente de la empresa constructora brasileña OAS, indicara que entregó más de 100 millones de pesos para la campaña de Michelle Bachelet, el cual -indicó -fue solicitado por Lula en el año 2013, y fue pagado a través de un contrato ficticio firmado con la empresa Martelli y Associados una vez que terminó la carrera presidencial.

En entrevista con 24 Horas, la exmandataria se refirió a estas acusaciones. Consultada sobre este presunto vínculo con OAS y Pinheiro, Bachelet afirmó que “mi verdad es la misma de siempre, yo no he tenido nunca vínculos con OAS y ninguna otra empresa”.

El día de ayer, Giorgio Martelli, exrecaudador de la campaña de la expresidenta Bachelet y aludido por la publicación, se defendió de las acusaciones en su contra mediante un comunicado, en donde expresó que “en relación a versiones de prensa que me involucran en el financiamiento de la empresa OAS para la campaña de Michelle Bachelet, quiero reiterar que mi empresa jamás ha recibido dinero para financiamiento político”.

Bachelet agregó que “la verdad es que me parece tan extraño que él después de haber tenido la oportunidad de hablar con la fiscal Chong si es que había algún antecedente y entregarlo a la justicia chilena, ahora aparezca esta información sobre temas tan especulativos como el puente Chacao que la verdad fue adjudicado durante el gobierno de Sebastián Piñera, no durante el mío. Y yo la verdad no me explico. No sé si hay otro trasfondo detrás de esto, de por qué ahora aparece esta información a través de la Folha de Brasil. Yo quiero insistir en lo mismo que he dicho siempre, no he tenido ningún vínculo con OAS”.

También se le preguntó sobre los dichos del fiscal nacional Jorge Abbott, quien señaló que no hay nadie sobre la ley y sobre una posible disposición a declarar ante la justicia chilena. Ante esto replicó que “me preguntaron lo mismo cuando era Presidenta. Y yo dije ‘la justicia tiene que hacer su trabajo. Y nosotros vamos a colaborar en lo que sea necesario’. Obviamente se hará todo lo que sea necesario hacer, pero yo tengo una sola verdad que es la que he dicho desde el comienzo”.

Consultada sobre si Martelli pudo haber operado a espaldas suyas, afirmó que “hay un expresidente Lula, dice que esto es falso y hay un expresidente Lagos que dice que él nunca habló de platas con Lula. Es decir, estamos a un nivel de especulación… y yo no voy a hacer otras especulaciones. Solo puedo decir que yo no tengo ni tuve ningún vínculo con OAS”.

La empresa OAS es actualmente investigada por realizar pagos a distintos mandatarios de izquierda en Latinoamérica y así asegurar licitaciones en esos países.

La Tercera / Chile