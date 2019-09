Bolivia debuta ante Argentina en la Liga Femenina sub-19

La selección dirigida por Napoléon Cardozo se alista en Santa Cruz. La Verde y la Albiceleste integran la zona sur junto a Brasil, Chile y Uruguay.

Bolivia tendrá su primer examen ante Argentina en la primera edición de la Liga Sudamericano Femenina sub-19, que se disputará en Buenos Aires. El partido ante la selección local será en el estadio Julio Humberto Grondona el 16 de septiembre a partir de las 14:45 hora boliviana.

Las chicas dirigidas por Napoleón Cardozo, un día después, chocarán ante Brasil (12:30 hb). El tercer lance será ante Chile (19/09) y cerrarán frente a Uruguay (20/09). Bolivia trabaja desde el 27 de agosto en instalaciones de la Academia Tahuichi. Este torneo es preparatorio para el Sudamericano sub-20, que se disputará el próximo año (en sede por definir).

La zona norte está integrada por Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela con sede en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. El sistema del torneo es por zona, similar al de la Copa América de 2020. Sin embargo, en esta oportunidad se tendrá a dos campeones, ya que ganará el que acumule más puntos en su grupo, sin tener que enfrentarse entre los primeros de las dos series para buscar un campeón absoluto.

No se presentaron

Cielo Veizaga y Emilie Doerksen no se presentaron a la convocatoria de la Verde, por lo que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) analizará ambos casos para ver si las faltas son justificadas o no. De no convencer al cuerpo técnico y dirigentes pueden ser pasibles a sanción.

Lista oficial de la delegación boliviana

Sede: Buenos Aires. Argentina Fecha: Del 15 al 22 de Septiembre de 2019.

JUGADORAS:

No. NOMBRES APELLIDOS POSICIÓN DPTO. 1 KIMBERLY VANESSA LOPEZ ZUBIETA ARQUERA CCBA 2 AIDE MENDIOLA DEFENSORA S.C 3 LEONELA FRANCISCA CRUZ LOZANO DEFENSORA PANDO 4 REINA CHUVIRU JIMENEZ DEFENSORA S.C 5 NASHMI SEGOVIA ROMERO MEDIOCAMPISTA TARIJA 6 VERONICA SEGARRA MOSCOSO DEFENSORA S.C 7 NATALIA MARIEL QUIROGA VASQUEZ MEDIOCAMPISTA ORURO 8 EYDA JULIANA SERRUDO GONZALES MEDIOCAMPISTA S.C 9 MARLENE FLORES SEGOVIA DELANTERA SUCRE 10 MAJHERLY ROMERO VASQUEZ DEFENSORA TARIJA 11 MICAELA CALDERON MENESES MEDIOCAMPISTA CCBA – T 12 MANUELA ABRIL PAZ URQUIETA ARQUERA LA PAZ 13 LUZ MARLENE JULIAN TICONA DEFENSORA LA PAZ 14 EUFRONIA TORREZ SAN MIGUEL DEFENSORA CCBA – T 15 SAMANTHA NICOLE ALURRALDE HERNANDEZ MEDIOCAMPISTA LA PAZ 16 LUANA SAN MIGUEL D’ AMICO MEDIOCAMPISTA CCBA 17 DEYSI VEIZAGA RIOS MEDIOCAMPISTA CCBA – T 18 REBECA FERNANDEZ GUZMAN DELANTERA CCBA – T 23 FLAVIA FERNANDA MORALES GUZMAN ARQUERA CCBA

CUERPO TÉCNICO:

No. NOMBRES APELLIDOS CARGO 1 OTTO NAPOLEON CARDOZO CORTEZ D.T GENERAL SELECCIONES FEMENINAS 2 CINTHIA BELEN NINA CARO ASISTENTE DE CAMPO 3 YANDIRA DIAZ ESCOBAR DOCTORA 4 YENER RODRIGUEZ BLANCO PREPARADORA FÍSICA 5 FRANCY ESTRADA SAAVEDRA KINESIÓLOGA

Prof. Otto Napoleón Cardozo Cortez

D.T General Selecciones Femeninas FBF

