Campesinos cercarán la Gobernación en protesta contra la pausa ambiental

La movilización es en rechazo a la Ley de Declaratoria de Pausa Ambiental, que prohíbe los asentamientos en las zonas afectadas por el fuego en la Chiquitania.

EL DEBER

Campesinos y miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciarán el jueves una marcha que partirá desde el municipio de Pailón y se dirigirá hasta la capital cruceña. La protesta nace en rechazo a la Ley de Declaratoria de Pausa Ambiental emitida por la Gobernación cruceña, que prohíbe los asentamientos en las zonas afectadas por los incendios en la Chiquitania.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Rolando Cuéllar, en representación de la Federación Sindical Única de Trabajadores Indígenas Originarios campesinos, regional de la Gran Chiquitania, adelantó que se tendrá la participación de unos 2.000 campesinos. Ellos prevén que llegarán el viernes y se dirigirán al edificio de la Gobernación, «vamos a cercarla», anticipó.

Asegura que con esta medida buscan defender los derechos del pequeño productor que serán vulnerados con las restricciones que se han planteado con la nueva ley que según explicó, afectarán por un término de cinco años, lapso en el que los campesinos «se morirán de hambre».

¿Qué dice la Ley de Declaratoria de Pausa Ambiental?

Tiene por objeto preservar el patrimonio natural; establecer restricciones administrativas de acuerdo al uso de suelo, para fines de restauración y conservación del patrimonio natural; evitar daños mayores a futuro; prohibir asentamientos en las áreas afectadas por los incendios y sus zonas de influencia; la prohibición de las quemas, desmontes, el cambio de uso de suelo (tierras de uso restringido, forestal, áreas naturales protegidas y unidades de conservación del patrimonio natural), además de la caza y comercialización de productos generados por los incendios.

Dirigente apuntó a alcaldías opositoras por el fuego

Cuéllar defendió la idea de que el fuego no es responsabilidad del movimiento campesino y que más bien ve muy «raro» que en el municipio de Pailón, en donde el alcalde es del MAS, no se tengan focos de calor ahora, cosa que no ocurre en 13 municipios en donde las alcaldías son controladas por partidos de la oposición.

También puedes leer:

Fuente: eldeber.com.bo