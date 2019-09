Chumacero, una opción para jugar ante Ecuador

El mediocampista se sumó este miércoles al trabajo en Cochabamba. Es el único ‘legionario’ convocado para el amistoso del 10 de septiembre. Este jueves tendrá una charla con Farías y luego hablará con la prensa

Carlos Jordán Paz

Con la presencia de Alejandro Chumacero en el plantel de la selección nacional, se puede adelantar que el venezolano César Farías suma una importante alternativa para conformar el medio campo que estará en el once titular que enfrentará el próximo 10 de septiembre a Ecuador.

El volante paceño se incorporó este miércoles al grupo que trabaja desde hace cuatro días en Cochabamba y forma parte de los 23 jugadores que el DT llamó para el amistoso en Cuenca.

Chumacero es uno de los referentes de la Verde, dada su trayectoria en el fútbol nacional, su paso por el Puebla de México, en el que milita junto al defensor cruceño Luis Haquin, ahora lesionado, y sus participaciones en la selección, cuya última vez fue en la Copa América que organizó Brasil en este 2019.

El ex The Strongest llegó este miércoles bien temprano a la capital cochabambina. No participó del entrenamiento matinal que el plantel realizó en el estadio Félix Capriles. Sí lo hizo en el vespertino, en el complejo del club Aurora.

El jugador del Puebla hizo un trabajo liviano de reacondicionamiento físico. Desde este jueves se pondrá a las órdenes de Farías, ya que el DT se sumará luego de dirigir anoche a la sub-23 que jugó un amistoso ante su similar de Argentina, en Buenos Aires. Este miércoles, el grupo estuvo al mando del ayudante de campo, Luis Osvaldo García.

Este jueves, con Farías al mando

Esta tarde reasume César Farías el mando de la selección mayor, aunque de forma paralela también atenderá a la sub-23, que continuará con su preparación de cara al Preolímpico de Colombia y los amistosos que sostendrá este viernes con la mayor en el Félix Capriles y después el domingo en Oruro frente a San José.

Desde este jueves, el venezolano hará hincapié en el trabajo táctico porque debe alistar el partido del próximo martes ante Ecuador. Hasta el momento no se puede adelantar el equipo titular que presentará el DT en ese encuentro internacional, por lo que estos días serán claves para definirlo.

Este miércoles, previo a la práctica vespertina, el volante tarijeño Rudy Cardozo ponderó el amistoso contra los ecuatorianos y el inicio de un nuevo proceso de cara a las próximas eliminatorias.

“Será un partido difícil, queremos comenzar de la mejor manera, comenzamos una nueva ilusión y tenemos sueños, todos soñamos con comenzar bien, de clasificar a un Mundial, es lo que todos queremos, esa es la ilusión y la meta”, dijo el volante chapaco, actualmente en el Tigre.

Cardozo destacó la labor de Farías, especialmente en el énfasis que están haciendo en perfeccionar la claridad en el juego y la preparación física para sostener el juego.

“Estamos aprovechando estos días para trabajar intenso y duro, queremos llegar bien al partido con Ecuador, estos trabajos son muy importantes. Lo que quiere el profesor es que estemos bien ordenados, en todo sentido. Se está trabajando en todos los aspectos, no solo en lo futbolístico”, dijo el ex-Tahuichi tras concluir el tercer turno de preparación del plantel que cumplieron ayer, en el complejo de Aurora.

