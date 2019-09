Cochabamba: La Gobernación se arriesga a que congelen sus cuentas por el POA

La decisión de la Gobernación de preinscribir el POA provocó más tensión entre los asambleístas en el segundo día de sesión para aprobar el presupuesto. Los secretarios de Planificación y Finanzas, Filemón Iriarte y Camilo Torres, dijeron, en una de sus intervenciones, que los proyectos ya estaban subidos.

En medio del debate, el asambleísta secretario Teodosio Quispe renunció luego de ser culpado por la demora en el tratamiento del POA, pues faltó el jueves y viernes. El plazo para la aprobación venció el 20 de septiembre.

Un profesional con experiencia en gestión pública explicó que la preinscripción se realiza para evitar sanciones. Aún así, la Gobernación necesita que el POA sea aprobado por la Asamblea mediante una ley departamental. En caso de que el tratamiento se prolongue, el Ministerio de Economía puede lanzar un ultimátum a la Gobernación.

El gobernador Iván Canelas lamentó que la situación no se concrete, pues asegura que envió el documento con tiempo, el 6 de septiembre.

“Con seguridad nos van a congelar las cuentas, pero espero que no sea por semanas, sino por días (…) Espero que los asambleístas aprueben lo antes posible. Sabemos que no tenemos recursos y no podemos atender a todos”, expresó.

Recorte

La distribución de recursos y la falta de atención a regiones como la andina llevaron al quiebre entre los asambleístas del MAS.

En 2020, la Gobernación tendrá menos recursos por el recorte de 173 millones de bolivianos; se prevé además el despido de consultores.

El lunes, los asambleístas acordaron reducir 9 millones de bolivianos de los 19 presupuestados para la sede de la Gobernación. Se trata de un proyecto que no estaba dentro de la gestión de Canelas, pero es la obra con mayor asignación.

Los asambleístas distribuyeron los 9 millones en 40 proyectos, cada uno con 212.500 bolivianos.

Asimismo, decidieron retirar 5 millones de bolivianos al servicio a la deuda interna para trasladarlos a la Secretaría de Minería, que no contaba con recursos. Por último, se retiraron 4,8 millones a dos proyectos para asignarlos en el Servicio Departamental de Caminos, según leyó el director de Finanzas de la Asamblea Departamental.

Sin embargo, todos los cambios quedaron en el limbo luego de que los secretarios dijeron que los proyectos estaban preinscritos y no era correcto mover el presupuesto.

Ahora la renuncia de Quispe debe ser puesta en consideración del pleno y se deberá elegir a otra persona. Algunos asambleístas consideran que la institución está en el peor momento de su crisis.

La oposición pidió que el presidente Javier Castellón explique por qué no convocó antes para tratar el POA; éste dijo que cumplió el cronograma. El presidente dijo que realiza su trabajo de la mejor forma posible.

El POA pasó a la Comisión Primera y el 11 de este mes volvió a presidencia, pero luego se tuvo las efemérides.

15:00 continuará la sesión. En esta oportunidad es para decidir lo que ocurrirá con la directiva y también terminar la aprobación del POA de 2020.

LA INSTITUCIÓN ESTÁ EN CONSTANTE CRISIS

Los asambleístas departamentales están conscientes de la imagen dañada que tienen ante la población cochabambina. “La gente se da cuenta” y “qué imagen damos al pueblo”, son las frases que se repiten durante las sesiones y debates.

Pese a ello, la situación no mejora. Algunos legisladores no dudan en levantar la voz y decirse adjetivos denigrantes en el mismo pleno. Sin embargo, no existen sanciones, pues aún no hay un Código de Ética.

Este código fue exigido en las dos oportunidades que los asambleístas, hombres y mujeres, llegaron a la violencia física. Ahora serán evaluados y sancionados por el MAS, según explicaron dirigentes del partido.

SÓLO 2 DE 14 MEGAPROYECTOS TIENEN RECURSOS Y PRIORIZARÁN LA NUEVA SEDE

REDACCIÓN CENTRAL

Al inicio de esta gestión, en 2015, el gobernador Iván Canelas presentó una lista de 14 megaproyectos, se ejecutaron cuatro y sólo dos están inscritos en el POA 2020. El resto no están planificados, entre ellos: la terminal de buses, ciudad mujer y la ciudadela científica.

Uno de los proyectos que se ejecuta es el tren metropolitano, pero cuyo financiamiento de 447 millones de dólares está cubierto por el Estado central en su totalidad.

Otra de las obras que sí se terminó son las dobles vías al valle alto y al occidente del país. En ambos casos se hizo la entrega hace unas semanas.

Los proyectos que sí están inscritos en el POA son el centro para drogodependientes en Capinota, que tiene 1,1 millón de bolivianos asignados, y el complejo agrícola de papa, que tiene 2,2 millones de bolivianos, pero con financiamiento del Gobierno central.

El resto de los proyectos ya no son parte de la lista en el POA y no serán ejecutados por esta gestión, pues culmina en junio de 2020.

No obstante, al contrario de todo lo prometido, se programó la construcción de un “palacio departamental”. Consiste en un edificio para la Gobernación y la Asamblea, pero que no estaba dentro de la oferta de gestión.

Esta obra es la que actualmente tiene más recursos asignados para su ejecución con 19 millones de bolivianos, de los que piden redistribuir nueve.

PUNTOS DE VISTA «Me estaban culpando por el congelamiento de cuentas y no aprobar el POA. Yo represento a la región andina, una zona productora que necesita caminos. Puse mi cargo a consideración». Teodosio Quispe. Asambleísta. «Las propuestas de modificación son complicadas, porque hay compromisos ya asumidos, entre ellos está el servicio a la deuda. Lo que preocupa es el congelamiento». Javier Castellón. Presidente Asamblea Dptal. «Estamos en este problema porque estamos tratando un POA que no fue consensuado con las organizaciones sociales y los diferentes municipios». Mario Orellana. Asambleísta de oposición. «Nosotros hemos mandado con el tiempo suficiente. Esperamos que se apuren en la aprobación o nos va a afectar a todos, es lamentable». Iván Canelas. Gobernador de Cochabamba.

