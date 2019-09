Cristiano Ronaldo rompió en llanto en plena entrevista al ver imágenes inéditas de su difunto padre

«Ese día quería jugar. Solo sabía que quería jugar. Quería jugar el partido en honor a mi padre. Quería marcar un gol por él. Me puse a prueba y puse a prueba a todas las personas que me quieren. Mi padre siempre me alentaba, me pedía que fuese ambicioso, y se sentía orgulloso de lo que había conquistado en el fútbol. Sé que está presente ahora y que se siente muy orgulloso», contó Ronaldo tiempo después.