Defensora del Pueblo califica de «criminal» el paro médico y pide despedir a los huelguistas

LA PAZ |

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, calificó de «criminal» el paro médico en el sector público y en la seguridad social, que ya lleva 36 días a nivel nacional y exigió al Ministerio de Salud adoptar medidas urgentes para garantizar la atención de los enfermos que acuden a los centros de salud y hospitales en busca de tratamiento.

«La Defensoría del Pueblo considera que el actual paro está afectando la salud y la vida de la población en general. Consideramos que es obligación del Ministerio de Salud, de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) asumir medidas (…) porque estamos casi un mes sin servicios. La afectación de la vida y la salud no son hechos coherentes con los derechos humanos. Se podría decir que son hechos criminales. Como Defensoría, consideramos que es necesario adoptar medidas urgentes», dijo a ANF.

Cruz agregó que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reconoce el derecho a la huelga del sector salud, pero afirma que la suspensión de los servicios no puede ser indefinida, debe ser cumplida por los galenos, haciendo turnos en diferentes especialidades médica y no solo la atención en emergencias.

«La sentencia marca que quienes realicen las huelga, que no debe ser indefinida, deben hacer turnos para que los servicios no estén desprotegidos. No solo se habla de emergencias, sino de todas las especialidades», remarcó.

Lamentó que los médicos continúen con la protesta desde el 19 de agosto y añadió que con solo la atención de los servicios de emergencia no se cubre toda la demanda de los enfermos que peregrinan por atención.

Por tanto, exhortó a las autoridades de la cartera de Salud y del Sedes agotar los recursos para solucionar el conflicto, caso contrario, añadió que se debe asumir medidas administrativas para restablecer los servicios médicos en el país.

«La sentencia dice que el Ministerio (de Salud) tiene que agotar todos los recursos y si no hay una demanda razonable, tiene que asumir las medidas administrativas para garantizar los servicios. Si la huelga es ilegal o se agotó la vía legal, entonces corresponde al Estado asumir ese tipo de medidas (…) y si hay médicos que no están cumpliendo con esa labor, tienen que poner otros», manifestó.

La protesta de los profesionales comenzó el pasado 19 de agosto. Desde entonces, tuvieron lugar diferentes encuentros entre la dirigencia médica y la ministra de Salud, Gabriela Montaño, pero sin ninguna respuesta a la demanda de institucionalización de cargos, abrogación de la Ley de prioridad nacional del desarrollo y crecimiento de la Caja Nacional de Salud 1189, y la inclusión de profesionales en la Ley General del Trabajo

Hasta la fecha, en La Paz se instalaron cuatro piquetes de huelga de hambre, en los hospitales de Clínicas, de La Mujer, de La Paz y del Niño.