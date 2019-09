Donyale Luna, la trágica historia de la primera supermodelo negra

De Londres a la Luna

En Londres, además de liberarse del racismo, Donyale Luna disfrutó de la efervescencia del Swinging London, se codeó con los mejores modistos, fue amiga de Terence Stamp, Julie Christie, Mick Jagger, Brian Jones, frecuentó a Dalí y fue fotografiada por figuras como Helmut Newton, William Claxton y William Klein, que la invitó a participar en su película experimental sobre el mundo de la moda Qui êtes-vous, Polly Maggoo?.

Su afición por el cine no era nueva. Antes de la película de Klein ya había participado en algunas producciones independientes de Andy Warhol, como un par de Screen Tests y el largo Camp y, a partir de entonces, Luna compaginaría su carrera como modelo con incursiones en el cine comercial, llegando a filmar a las órdenes de Otto Preminger Skidoo, de Carmelo Bene la cinta Salomé y de Federico Fellini el clásico Satyricon, rodado en Cinecittà y que fue lo más cerca que estuvo de ser Anna Magnani.

A pesar de ese éxito, las cosas pronto comenzaron a írsele de las manos, especialmente en lo que al uso de los estupefacientes se refiere. En una entrevista realizada en 1966, Luna afirmó que había abandonado Nueva York porque allí todo el mundo estaba drogado y fumado, unas declaraciones que contrastaban con su gusto por el LSD, del que era usuaria habitual y que, según ella, le había permitido “aprender que me gusta vivir, que me gusta hacer el amor, que me importa alguien de verdad, que me encantan las flores, que me gusta el cielo, que me gustan los colores brillantes, que me gustan los animales”.