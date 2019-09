El Gobierno planifica su gestión al 2025; opositores ven una actitud dictatorial de Evo Morales

Dos ministerios, el de Planificación del Desarrollo y el de Economía, asumieron que el MAS continuará en el poder y emitieron un instructivo para que todas las entidades del sector público proyecten su planificación para el 2020 y del 2021 al 2025.

Este hecho generó una reacción coincidente entre los opositores, que consideran que Bolivia se encuentra ante una eminente dictadura y dudan de que el oficialismo reconozca los resultados de la votación si pierde en las elecciones del 20 de octubre, como ocurrió con el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría votó por el No a una nueva reelección, y pese a eso, Morales se habilitó como candidato por una sentencia constitucional.

Por su parte, el MAS advirtió de que se trata solo de un procedimiento de planificación y que, aunque pierda en las elecciones, entregará el poder sin problemas, como corresponde.

El instructivo 0004-2019 remitido el 2 de septiembre, documento al que tuvo acceso EL DEBER, enmarca la solicitud en el ámbito de la formulación presupuestaria 2020, aprobada mediante la resolución biministerial N.º 24 de 15 de julio de 2019.

Los ministerios solicitan que para la programación física y financiera de 2020, las entidades tomen en cuenta la información del Plan Estratégico Institucional vigente de 2016-2020.

Mientras, la correspondiente al periodo 2021-2024, deben construirla en el marco de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. Dicha programación, señala la nota, será ajustada cuando se apruebe el Plan de Desarrollo Económico 2021-2025, en el nuevo ciclo de planificación.

“Para el caso de empresas públicas, las proyecciones pueden ser realizadas considerando el análisis de convenios, datos históricos disponibles y punto de equilibrio, principalmente”. El documento manifiesta que la proyección debe incluir productos, bienes y servicios “a ser generados”, así como la programación de las acciones de mediano plazo y considerar gastos de funcionamiento y de inversión que trascienden la gestión 2020.

Desde el Ministerio de Economía se conoció que este trabajo se realiza “siempre”, y que el titular del área, Luis Arce Catacora, explicará junto a otros detalles cuando en octubre se presente el Presupuesto General del Estado.

El jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz, dijo que en otros países esa planificación puede considerarse una iniciativa de un gobierno responsable, y apostó a que el MAS se amparará en ese argumento, pero afirmó: “Están en otra lógica: aferrados al poder, su propósito único es la repostulación a como dé lugar, y actúan en consecuencia”.

Paz consideró que “no existe la intención democrática de producir una alternancia democrática. Morales y su gente tienen un sentido autoritario. Será muy difícil que entreguen el poder por las buenas. Pero una cosa es lo que quieren, otra lo que pueden, y no creo que puedan contra la voluntad del pueblo boliviano”, aseveró.

El dirigente de Bolivia Dice No Gonzalo Barrientos dijo que está claro que “el MAS se siente dueño del Estado boliviano y tiene una visión totalitaria y dictatorial”.

El también diputado potosino está convencido de que en ningún momento el oficialismo da señales de respetar la alternancia de la democracia, y el respeto a la CPE. “Hay una decisión de aferrarse al poder sin respetar nada, hay que asumir esa realidad”.

Incluso, Barrientos aseguró que “este proceso electoral es una pantomima, un show, un maquillaje de democracia porque, en el fondo, estamos ante un régimen igual al de Venezuela. Para el 21-F fueron invertidos Bs 180 millones y el pueblo dijo que no podían volver a postularse. Violaron una vez el voto, qué nos garantiza que no lo volverán a hacer”, reflexionó.

Víctor Hugo Cárdenas coincidió con todo lo señalado y acotó que a la candidatura irregular de Morales se suma el uso de recursos públicos y la complicidad del TSE para configurar la única forma para volver al poder: el fraude.

El dirigente del MAS Hugo Siles manifestó que la planificación es parte de un trabajo absolutamente responsable, porque el desarrollo de la gestión de Evo Morales tiene como meta los objetivos de la agenda 2020-2025.

Ratificó la cualidad democrática del MAS, “porque en todas las elecciones, siempre respetamos los resultados y no será diferente este octubre. El 21-F no era elección, y también se lo respetó, porque no se cambió el artículo 168 de la Constitución”, dijo Siles.

EL DEBER / Marcelo Tedesqui V.