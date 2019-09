Embajador de Argentina: «No hay palabras para explicar, se está consumiendo la Chiquitania»

El embajador de Argentina, Normando Álvarez, acompañó esta tarde a una cuadrilla de militares y brigadistas argentinos que ayudan a apagar un incendio en Santa Mónica (Concepción) y vio en el sitio la magnitud de la situación

El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, visitó este martes a los militares y bomberos argentinos que ayudan en las tareas de apagado del fuego en la Chiquitania. Incluso, acompañó a una cuadrilla a Santa Mónica (Concepción), donde tuvo que salir de prisa ante la activación de un incendio en el lugar.

EL DEBER acompañó al diplomático argentino en el vehículo cuando era extraído de la zona afectada por el incendio, y en la movilidad declaró que la situación observada no tenía palabras.

“La verdad que es una cosa, no sé, no hay palabras para explicar esto, ver cómo se está consumiendo la Chiquitania. Ya se habló a un grupo, va a venir un grupo a combatir este fuego, esperemos que no avance más porque hay una comunidad cerca, es muy preocupante esto”, declaró Álvarez.

Concepción es la zona de operación de la delegación argentina, conformada por más de 200 efectivos. El grupo cuenta con su propio campamento, en donde hay máquinas para lavar ropa, energía eléctrica, tienen computadoras e incluso elaboran su propio pan para consumir.

De acuerdo con datos de la Gobernación de Santa Cruz, los incendios forestales ya han consumido casi 3,5 millones de hectáreas en el departamento cruceño.

