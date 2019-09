Estallan protestas en Brasil tras la muerte de una niña por un disparo de la Policía

Agatha Vitória, 08 anos. Foi assassinada pela política de segurança deste país. Ela foi alvejada dentro de uma Kombi de transporte alternativo no COMPLEXO DO ALEMÃO. Idade aproximada com a das minhas crianças, num transporte coletivo que eu tbm utilizo com elas.

#ACulpaEDoWitzelpic.twitter.com/45znFoqMlX

— Santiago, Raull. (@raullsantiago) 21 de septiembre de 2019