Gobernador anuncia que la economía de Tarija no «soportará» más convenios y débitos municipales

El gobernador de Tarija, Adrian Oliva, ha informado que no se firmarán más convenios con los Gobiernos Municipales porque la economía departamental no se puede sostener tras los débitos automáticos que los municipios están realizando, por lo que lamenta que no haya “forma de tener una relación institucional” con las autoridades municipales.

“O Ley 206 o convenios, no hay forma de tener una relación institucional con los Gobiernos Municipales que soporte ambas cosas, no hay convenios si hay débitos, esa es la decisión y tiene que quedar absolutamente claro si no se cubren los convenios es porque los Gobiernos Municipales nos debitan, en otras palabras no podemos pagar lo que está en ejecución porque se debita plata supuestamente para nuevos proyectos“, ha argumentado.

En este marco, la primera autoridad del departamento pide que los Gobiernos Municipales de Tarija puedan hacerse responsables de los sectores que están dejando “desprotegidos”, puesto que la Gobernación de Tarija no firmará más convenios por la inestabilidad económica que se vive en el momento.

“Entonces la responsabilidad de los Gobiernos municipales es con los sectores a los que están dejando totalmente desprotegidos. Nosotros hemos tomado la decisión de resolver los convenios porque han operado los débitos, este mes han operado tres débitos entonces mientras haya débitos no hay opción”, ha recalcado.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Por ello es que Oliva recalca el decreto elaborado por el Gobierno Departamental ya que este obligará a los Gobiernos Municipales a cancelar las planillas pendientes de pago antes de realizar nuevos proyectos, puesto que están conscientes de la cantidad que se debe en cada municipio.

“Hemos acordado que por un sentido de responsabilidad la plata que nos debitan vaya a pagar lo que se debe, se debe cerca de 37.000.000 de bolivianos en planillas y se ha debitado 74.000.000 doble contra sencillo con la mitad de la plata se pagan todos los proyectos que se deben, entonces usen la plata que nos quitan de manera irregular y arbitraria”, ha remarcado.

Fuente: http://lavozdetarija.com