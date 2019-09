Gobierno recoge proyectos de impacto social para Warnes y Santa Cruz

El presidente Evo Morales recogió ayer cinco proyectos de impacto social para el municipio de Warnes y el departamento de Santa Cruz y comprometió buscar financiamiento para su ejecución.

Esos proyectos fueron entregados a Morales en una reunión que sostuvo con el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, tras realizar una planificación de la agenda de desarrollo de esa región en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Integral de ciudades.

“Felicitar al alcalde y todo su equipo técnico, hay buenos proyectos, algunos de diseño final, uno de los proyectos que me llama la atención es el Parque Lineal Bolivia, interesante porque no solamente es para Warnes, no sólo para Santa Cruz”, dijo en conferencia de prensa.

El proyecto de “Parque Lineal Bolivia”, que demanda una inversión de más de $us 40 millones, comprende la construcción de áreas verdes y de transporte combinada en la modernidad y el contacto con la naturaleza.

Otros proyectos que fueron analizados entre el Jefe de Estado y el burgomaestre fueron referentes a los residuos sólidos, seguridad ciudadana, carreteras y urbanización

