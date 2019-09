«Interesada» y con «actitud repugnante»: las palabras de Laura Bozzo contra Sarita, la hija de José José

“La situación con mi papá de tener un aislamiento, de tener un secuestro, porque no hay otra palabra. El señor está secuestrado por parte de Sarita, mi hermana”, dijo Marysol hace unos meses al programa Ventanteando. Y agregó: “De ningún modo han podido hablar con José José, ya que incluso le han enviado mensajes, pero no existe ninguna clase de respuesta. Desde hace unos nueve meses mandas el mensaje y luego el teléfono te marca que no fue entregado, después pasan semanas y ya, pero no sé quién abre los mensajes”.

