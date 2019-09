Justin Bieber se sincera sobre sus problemas con las drogas y sus fracasos sentimentales en una extensa carta

El cantante de 25 años ya ha vivido muchas más cosas (y no siempre buenas) que la mayoría de personas adultas.

La vida de los niños que dejan de ser niños antes de tiempo o que no lo han sido nunca deja secuelas imborrables. No lo decimos nosotros, así lo aseguran todas esas celebridades que después de años de trabajo y excesos reconocen que pasaron por una crisis vital durísima. Ahora ha sido Justin Bieber el que con 25 años ha querido alejarse de los escenarios para enfrentarse a todas esas dificultades que ha vivido desde que cumplió 13 años y comenzó a actuar por todo el mundo. Bieber se ha refugiado en la religión y también en el matrimonio, con Hailey Baldwin, pero también siente la necesidad de explicarse con sus fans. Y así lo ha hecho en una carta larguísima que ha publicado en sus redes sociales.

“Empecé a consumir drogas muy duras a los 19 y a ser abusivo en todas mis relaciones. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres, y furioso. Me empecé a distanciar de todos los que me querían y me estaba escondiendo detrás de la concha de la persona en la que me había convertido», empieza el cantante.

«He tardado años en poder redimirme de esas decisiones tan terribles, en arreglar las relaciones rotas y cambiar esos hábitos. Por suerte, Dios me ha bendecido con gente extraordinaria que me quiere por lo que soy», continúa.

«Ahora estoy navegando en la mejor etapa de mi vida, el MATRIMONIO. Lo cual es una maravillosa y loca responsabilidad. Aprendes a ser paciente, a confiar, a comprometerte, a ser amable, humilde y todas las cosas que te hacen ser un buen hombre«, zanja Bieber, que confía en dejar ese duro futuro atrás. La buena noticia es que solo tiene 25 años y que aún tiene mucho tiempo para conseguirlo.

