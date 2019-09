«La Chilindrina» no ha derramado una lágrima tras la muerte de su esposo: «porque él no se ha ido, él está conmigo»

“Ahorita no sé cómo la voy a retomar. No me ha caído el veinte todavía. No he podido derramar una sola lágrima. Yo que voy al cine y lloro, que veo a un perrito maltratado y lloro… ahorita no, porque él no se ha ido, él está conmigo. En eso quedamos muchos años nos lo decíamos: ‘El día que yo me vaya no te voy a dejar, voy a ser tu ángel de la guarda, cuidado con que te portes mal’. Siempre bromeábamos, y me pasó con mi mamá y ahora con mi marido”, confesó.