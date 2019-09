Las 7 fundas móviles más raras del mercado

Estamos seguros que la mayoría de nosotros compraría una funda literalmente normal en cuanto a su diseño; una del equipo favorito de fútbol, de rosas, un paisaje o algo similar. Sin embargo, a día de hoy también encontramos algunas opciones para gustos más que creativos y poco vistos.

Así que a falta de uno, vamos a mostrar 7 de esas fundas que poseen un diseño raro y llaman la atención a simple vista.

Funda de Juego de Tronos

Si eres un auténtico fan de Game of Thornes, entonces la funda que veis arriba es específicamente para ti. Esta no es una común y corriente que tiene un logo o unas pegatinas o cualquier otro diseño convencional, ya que ésta es una funda 3D, es decir, que cuenta con objetos y detalles que salen de ella y que podrás tocarlos fácilmente.

En este caso, es una representación del trono de hierro, al que le sobresalen sus espadas (realmente son un especie de varas) en la parte superior, mientras que en la inferior sí cuenta con las icónicas espadas del trono de los siete reinos. Si te gusta la serie o simplemente ha llamado tu atención, puede que esta funda te vaya bien de vez en cuando, aunque posiblemente atraiga miradas extrañas de las personas a tu alrededor.

Funda-banana

Si buscas pasar desapercibido a los ojos de tus amigos, esta funda no es para tí. Esta funda de plástico tiene la sencilla forma de una banana, y lo más probable es que no pueda ni entrar en tu bolsillo, por lo que sería de lo más extraño tener tu móvil en la mano dentro de una funda de banana gigante. Puedes regalarle la Funda-banana a cualquier amigo o familiar que le gusten las bromas, porque si no le gustan es probable que termine lanzándote la banana en la cara.

Funda cangrejo

Por último, presentamos la funda cangrejo. Esta podría ser la funda más rara del top, pues solo es eso, un cangrejo que protegerá tu móvil. Su tamaño es realmente grande para ser una funda, similar a las dimensiones de una langosta, por lo que no pasará discretamente por el metro o bus.

Al igual que la mayoría de fundas de este top, serían un buen tema para hacer reír a nuestros amigos, pero para utilizarlas como fundas diríamos que no sería lo mejor.

Funda apetitosa

Comenzamos con un bocadillo, o bueno, una funda con diseño de bocadillo para tu móvil Samsung, Huawei o iPhone. Estas fundas de comidas y golosinas tienen rasgos que las hacen parecer reales, pero no te confundas, obviamente no son comestibles, aunque quisiéramos que sí lo fueran.

Cómo ya debes intuir, no todos comprarían estas fundas abreapetito, pero se trata de algo raro y que no se ve todos los días, pero en todo caso, también destaca por ser un tema de conversación que provocará muchas risas entre amigos y familiares y que puedes comprar por 11,90 euros desde Amazon.

Funda de dientes

Sinceramente, esta funda no es para nada bonita, así que si dispones de ella llamarás la atención de quien está a tu lado, y no será por tu nuevo corte de pelo o estilo. En la funda se nota la presencia del color rosa a los lados de los dientes, representando la piel, por lo que se nota bastante realista.

Resulta graciosa si la utilizas para una broma a alguien que sea dentista o algo por el estilo, pero para utilizarla como tu funda de todos los días no es la mejor idea si te consideras una persona con gustos sencillos sin una vida alocada.

Funda oreja

Un trabajo de la artista Sarah Sitkin, quien desde Los Angeles presentó esta funda de iPhone 5 que comentamos hace ya más de 3 años.

La multiuso

La comentamos hace pocas semanas en este artículo. Fue un prototipo pensado por investigadores de la empresa matriz de Snapchat, y cuenta con widgets mecánicos fabricados para darle más utilidad a la carcasa, tal y como podéis leer en el artículo original.

Fuente: https://wwwhatsnew.com