Las cifras hablan por sí solas.

Durante tiempos de privatización, en 12 años, de 1993 a 2005, la renta petrolera de Chuquisaca fue: $us 79 MM.

Con la Nacionalización, de 2006 a 2018, esa renta fue de $us 1.570 MM.

De 2019 a 2025, está previsto $us 1.500 MM. #BoliviaFuturoSeguro https://t.co/ZHxAEoLZ1C





Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma