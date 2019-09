Libobasquet: Los potosinos piden Bs 161 mil de compensación

Baloncesto. Pichincha quiere que le devuelan 150 mil bolivianos, mientras que Nacional Potosó exige 11 mil. CAN impugnó y la definición quedó en suspenso.





Ref. Fotografia: La respuesta. La FBB mandó un circular con la suspensión, dejando sin fechas los partidos finales.

Los problemas por la suspensión de la primera final de la Liga Boliviana de Básquet (Libobasquet) no dejan de sumar, ahora los clubes potosinos, Pichincha y Nacional, exigen una compensación económicas por los daños sufridos al club CAN de Oruro, ambos enviaron unas cartas a la Federación Boliviana de Básquet (FBB) para que atiendan su solicitud. El monto llega a los 160 mil bolivianos, dinero que tendría que desembolsar el club orureño. La FBB no ha emitido aún algún comunicado al respecto.

No se echarán para atrás. «Como club estamos muy preocupados en sentido que este tipo de hechos nos trae problemas económicos. Podemos afirmar que aproximadamente (el daño económico) es como una planilla más de 150.000 bolivianos. Entonces estamos enviando una carta a la Federación para que haya resarcimiento económico por los daños que se están haciendo al club Pichincha”, sostuvo la presidenta de Pichincha, Gladys Mamani.

Por su parte, Nacional publicó una carta que envió a la FBB en la que detallaba todos sus gastos. «La actitud tomada de seguir perjudicando al baloncesto boliviano es de molestia general, puesto que nos genera perjuicios logísticos, despliegue de la policia, gastos económicos extras y todo esto a pocas horas de llevarse los encuentros (…) Esto nos genera gastos económicos: Publicidad 4000bs; dosificación de entradas 1000bs; porcentaje sueldo plantel $600 por día; pago personal 2.000bs», dicta el documento.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

No están conformes. CAN de Oruro mandó su impuganación a la FBB y esta la rechazó, luego apeló y el ente federativo tuvo que cancelar la tanda de cinco encuentros. En las semifinales contra Nacional, los orureños perdieron por un punto en el último minuto del partido. Alegan que ese punto era inválido porque había terminado el cotejo, pero la mesa lo validó.

15 de septiembre

La FBB debe enviar el nombre del campeón para que juegue la Liga Sudamericana.

Fuente: eldia.com.bo