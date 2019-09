Magistrada Cornejo: Prohibición a difusión de entrega de obras está vigente; desmiente a medios del gobierno

La magistrada por Tarija del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Julia Cornejo Gallardo, desmintió que la sala de la entidad haya aprobado un fallo que declare inconstitucional al artículo del reglamento de propaganda electoral que refiere a la difusión de gestión de campaña en etapa proselitista.

La Agencia Boliviana de Información (ABI) publicó hoy una nota periodística en la que supuestamente el TCP impide al Tribunal Supremo Electoral (TSE) regular o limitar la difusión de la gestión del Gobierno. Esa disposición se refiere a la regulación que se dio en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

“No he conocido un tema al respecto (…) En tema normativo no he tomado conocimiento alguno”, detalló Cornejo en un breve contacto con EL DEBER. La autoridad constitucional insistió en que la Sala Plena del TCP no abordó casos referidos con temas electorales en el último tiempo.

La agencia ABI, en su servicio informativo de cables para los medios de comunicación, informó a las 10:58 que el TCP impidió al ente electoral regular la difusión de gestión. En la nota hacen referencia a un fallo que declara inconstitucional el artículo 24 del reglamento de propaganda electoral; sin embargo, en el actual reglamento la temática referida a la difusión de gestión está inmerso en el artículo 26.

ABI publicó hoy una nota que hace referencia a un fallo que emitió el TCP en 2015 y que, evidentemente, impidió al TSE que regule la difusión de campaña y la entrega de obras.

Este sábado, la edición digital de EL DEBER publicó la nota de ABI porque entiende que se trata de la agencia oficial de información del Estado boliviano. Sin embargo, cuando las fuentes oficiales le dijeron a EL DEBER que no se aprobó ninguna norma en ese sentido, decidimos retirar de nuestro servicio la referida nota de ABI.