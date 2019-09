Messi sobre el fichaje fallido de Neymar: «Me hubiera gustado que volviera, pero no sé si el Barça hizo todo lo posible»

Lionel Messi y Neymar Jr. en el estadio Camp Nou (Barcelona, España), 4 de febrero de 2017.

El portavoz de la junta directiva ‘culé’, por su parte, reaccionó a estas declaraciones, señalando que «no existe ninguna grieta» entre el capitán y el club.

El capitán del F.C. Barcelona, Lionel Messi, declaró este jueves, que le hubiera gustado que el actual delantero del Paris Saint-Germain (PSG), Neymar Jr., regresara al conjunto español, señalando al mismo tiempo que no sabe si la dirección ‘culé’ hizo todo lo posible para ficharle, durante una entrevista con el diario Sport.

«Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva, pero pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado la posibilidad de conseguir los resultados que todos queremos. Como algo deportivo, me hubiese encantado que volviera», señaló Messi, agregando que no tenía «mucha información de cómo iban las negociaciones como para decir si [el club] hizo todo lo posible» para realizar el fichaje.

«[‘Ney’] estaba muy ilusionado en salir y venir al F.C. Barcelona […] No sé si el club realmente quería o no«, aseveró el astro argentino.

Al mismo tiempo, Messi subrayó que ni él ni otros jugadores marcan la política de fichajes del club. «Nunca dijimos que había que ficharlo. No impusimos nada. Dábamos nuestra opinión de la misma manera que pasó con [Antoine] Griezmann u otros jugadores», indicó.

Respuesta del F.C. Barcelona

Por su parte, el portavoz de la junta directiva del Barça, Josep Vives, reaccionó horas después a la entrevista del delantero, señalando, citado por el diario Marca, que «no existe ninguna grieta entre Messi y el club».

«Hace valoraciones interesantes. Messi, sobre Neymar, dice que no sabe si se hizo todo lo posible porque no ha estado en la negociación. […] La realidad es que el club hizo lo posible, ya lo explicó el presidente [del F.C. Barcelona, Josep Bartomeu], y al final no se pudo producir», explicó Vives.

Asimismo, el vocero señaló que el club seguirá trabajando en el fichaje de Neymar. «Veremos cómo evoluciona la temporada, y sobre cómo vayamos este año haremos la planificación de la próxima campaña», dijo.

Previamente, la emisora francesa RMC Sport reportó que el PSG rechazó la última oferta del F.C. Barcelona para hacerse con los servicios de Neymar por «estar aún lejos» de lo que se les ha pedido.

