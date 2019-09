Mira lo que dijo César Farías sobre Julio César Baldivieso

El director técnico de la selección boliviana aseguró que no tiene nada para decir sobre el ahora exentrenador de Always Ready

Hace unos días, el exDT de Always Ready Julio César Baldivieso le dio con todo al entrenador de la selección boliviana, César Farías, por su forma de trabajar. Cuestionó los convocados, los que no estaban en la lista e incluso dijo que los que no son llamados es porque no son representados por su empresario. Hoy el venezolano no quiso referirse al tema.

“Lo único que puedo decir de Julio es que tuve una extraordinaria conversación con él en la Copa América. Me parece una excelente persona. No tengo nada más que decir”, expresó Farías antes del entrenamiento de la selección boliviana sub-23 que cumple su segundo microciclo en Santa Cruz.

Baldivieso fue duro con Farías en sus declaraciones y dijo: “Pregúntele a Samuel Galindo (de Always Ready) por qué no fue convocado. Si le hacen una nota dirá los motivos”. También dijo que llama la atención que jugadores que no son titulares habitualmente, mientras que los que sí juegan no son convocados.

