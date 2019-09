No saben cuánto me honra este premio que es un reconocimiento a la Venezuela liberal que no se doblega, que se opone al socialismo y que está lista para ser reconstruida sobre pilares de libertad, prosperidad y justicia!

Muchísimas gracias, @liberalinternat!!!

#LIFreedomPrize https://t.co/7HTi7TEQOB





Fuente: Tuto Quiroga por María Corina Machado