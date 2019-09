Otra cabeza que rueda: Aurora rescinde con su DT

Los resultados negativos y la pobre campaña de Aurora en el torneo Clausura derivaron en la salida de su entrenador, el uruguayo Julio César Fuentes, quien ya no es más responsable técnico del cuadro celeste; el empate en casa ante Guabirá, el domingo, habría sido el detonante para la partida del charrúa. Seis técnicos dejaron sus clubes en lo que va de campeonato.

La noticia ya se avizoraba, en la jornada del lunes el técnico no acudió a los entrenamientos del equipo en su sede de la Laguna Alalay y en horas de la tarde confirmó que no iba más en Aurora. Este martes, en conferencia de prensa, el presidente del club, Jaime Cornejo, confirmó la noticia y en la comparecencia ante los medios también estuvo el DT saliente, quien señaló que tomó la decisión porque, entre otras cosas, la hinchada no le tuvo paciencia y quería que el club rinda a la par de su archirrival, Wilstermann.

«A veces el espejo es Wilstermann y es otra clase de equipo y se pretende tener resultados similares y la verdad que no condice con nuestra realidad, pero creo que es mejor dar un paso al costado para evitar todo tipo de manifestaciones que ponen en riesgo no solo al futbolista sino también al cuerpo técnico», enfatizó el uruguayo.

La directiva determinó que, hasta que se contrate al nuevo DT, Charles da Silva y Mauricio Adorno, quienes formaron parte del cuerpo técnico de Fuentes, asuman interinamente la conducción.

Con Fuentes ya son seis los profesionales que dejaron sus cargos en el certamen, antes se fueron Evadro Guimaraes (Destroyers), Fabio Espada (Real Potosí), Eduardo Espinel (Guabirá), Pablo Escobar (The Strongest) y Roberto Mosquera (Royal Pari).

Los números

Julio César Fuentes, de 51 años, llegó a Aurora a principios del actual torneo. Dirigió 10 cotejos con un saldo de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas. Su plantel anotó 11 goles y su valla fue vulnerada en 19 oportunidades.

El “Equipo del pueblo” marcha antepenúltimo con ocho puntos en 10 presentaciones en el Clausura pero peor es su ubicación en la tabla acumulada del año con 31 puntos en el penúltimo lugar.

La Razón Digital / Rodolfo Aliaga / La Paz