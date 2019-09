Santa Cruz: Ratifican suspensión de festejos del 24 de septiembre por los incendios en la Chiquitania

La Gobernación de Santa Cruz determinó suspender las actividades festivas en conmemoración de la efeméride departamental, debido a los incendios que afectan varias zonas de la Chiquitania, y en cumplimiento a una de las resoluciones de la Asamblea de la Cruceñidad del martes, según informó el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera.

La autoridad regional manifestó que no es momento para festejos, ya que la declaratoria de desastre departamental continúa vigente. “En este momento, hay dos situaciones que estamos viviendo en el departamento, la primera es la declaratoria de desastre departamental desde el 17 de agosto y que lamentablemente todavía persiste y, la segunda, es un duelo departamental por tres días por el deceso del bombero voluntario proveniente de la ciudad de La Paz, por lo tanto como gobierno departamental compartimos la expresión del ciudadano de que no son momentos de festejo y en ese sentido no vamos a ser parte de ninguna actividad de celebración”, señaló.

Aguilera remarcó que actualmente la prioridad de la Gobernación es mitigar los focos de calor y colaborar a las familias afectadas de la zona.

“Aún se tienen las banderas bolivianas y cruceñas a media asta por el desastre departamental, que estamos viviendo y para que el Gobierno declare desastre nacional y atienda los incendios, es nuestra prioridad”, dijo.

Cada año, la Gobernación del departamento estaba a cargo de la organización de los actos festivos y protocolares en homenaje al 24 de septiembre.

Alcaldía

Desde el 1 de septiembre, el alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández dispuso la iza de banderas a media asta y la suspensión de la entrega de obras y servicios municipales como muestras de solidaridad a los daños ocasionados por los incendios en la Chiquitania.

El secretario de Gestión del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, Jorge Landívar señaló que la institución edil aún no tomó una postura oficial al respecto, sin embargo, adelantó que se prevé la suspensión de todos los actos festivos como muestra de solidaridad con los afectados por los incendios en el departamento.

“Aclarar que solo se deberían suspender los actos festivos, pero considero que deberían mantenerse los cívicos y protocolares como el tedeum y la sesión del Concejo Municipal”, declaró.

Según Landívar, las actividades septembrinas no tendrán los ribetes de anteriores gestiones. “De llevarse a cabo, sería un acto muy sencillo y reservado en el que se recordará como corresponde a la memoria histórica de la independencia cruceña”, aseveró.

Anunció que hoy la Alcaldía dará a conocer su versión oficial sobre el tema, ya que se está coordinando detalles con autoridades del Comité pro Santa Cruz.

Por otra parte, el organizador de la serenata de El Arenal, Sebastián Galarza, informó de que también se decidió suspender esta actividad. “Personeros de la Alcaldía nos informaron la decisión de suspender la serenata. Nosotros estamos de acuerdo y apoyamos a nuestros hermanos chiquitanos”.

Galarza explicó que es la segunda vez en 35 años que se suspende la tradicional serenata cruceña. “La primera fue en 2008, cuando los ponchos rojos cercaron la ciudad”, aseguró.

Los organizadores esperan que una vez que la situación en la Chiquitania mejore la serenata pueda ser reprogramada como ocurrió hace once años.

Feria exposición

Por otro lado, el presidente de la Feria Internacional de Santa Cruz (Fexpocruz), Fernando Hurtado, indicó que la feria no puede suspenderse y aclaró que la actividad no es una fiesta, sino un encuentro empresarial que genera empleo y desarrollo para todo el país, es hora de unirnos y traer la solidaridad del país a la feria”, dijo.

Consultado sobre si donarán un porcentaje de la recaudación de la muestra ferial en favor de la Chuiquitania, Hurtado indicó que tienen un programa de apoyo que se viene realizando desde el sector empresarial y que en su momento se hará efectivo.

“Sí hay un apoyo, lo que no puedo decir en este momento es de qué se trata, porque hay un directorio que está analizando la ayuda, pero definitivamente se tiene que apoyar a esta causa de apagar los incendios y también a los bomberos voluntarios que trabajan en las zonas afectadas”, dijo.

EL DEBER / Cleriy Torres