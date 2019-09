«Se consumen botas como si fueran papel higiénico»

Auxilio. Silver Reyes es bombero forestal hace 17 años, está trabajando en Concepción; pide ayuda y maquinaria. Foto: JORGE IBÁÑEZ

Silver Reyes, bombero forestal con experiencia de 17 años, está luchando contra el fuego en Concepción.

Nació en La Paz, pero se crio en Santa Cruz y cada a vez que el fuego se ha descontrolado ha venido a apoyar. “Aquí me crie y me formé como bombero voluntario”.

¿Cuánto tiempo ha estado en Concepción y cómo diría que está la situación? Estuve nueve días y me vine para pedir más ayuda. Establecí junto a otros compañeros el sistema de comando de incidentes que no había cuando nosotros llegamos.

La Gobernación tenía personal del COED ahí, pero no había establecido un sistema de comando adecuado. Llegué a tí- tulo personal a evaluar cómo estaba la situación. Llamé a compañeros voluntarios, que tienen experiencia y acreditaciones para empezar a operar de forma adecuada.

Ahora hay menos incendios que hace dos semanas, pero son mucho más peligrosos. En un principio éramos 300 voluntarios y 90 militares, ahora son alrededor de 70 voluntarios porque después del fallecimiento del voluntario de La Paz decidimos pedir a los civiles que no tienen entrenamiento que retornen a sus casas a pesar de que corremos el riesgo de quedarnos sin manos (dos tercios de las personas que estaban trabajando eran voluntarios no entrenados).

Preferimos eso porque el tipo de fuego ha cambiado.

Luego llegaron 90 militares más de Cochabamba, 40 de Argentina, y 130 policías para evitar que sigan chaqueando.

¿Ha visto gente quemando pese al desastre? Yo no, pero mis compañeros y la gente del Ejército sí, por eso es que la Policía accedió a venir después de tanto presionarlos para llevar un contingente de 130 agentes. Si no fuera cierto que hay gente chaqueando, no los hubieran llevado.

¿En qué condiciones diría que están trabajando?Hay cosas positivas y negativas. Tenemos muchísimas donaciones en especial de los ciudadanos, pero las dotaciones que dan la Gobernación como el Gobierno central y las alcaldías son mínimas. En cuanto a la Gobernación se puede comprender porque tiene 12 municipios que atender y enviar cosas a todos.

El municipio de Concepción es una burla porque después de muchos dolores de cabeza, de peleas y de discusiones recién se declaró en desastre cuando debieron hacerlo hace más de un mes, por lo tanto, la Gobernación no podía canalizar la ayuda adecuada. Por suerte hay Subgobernación, solo así pudimos trabajar de forma adecuada porque la Alcaldía no aportó, no hizo las gestiones adecuadas.

¿Qué piensan hacer para ganarle a las llamas?Lamentablemente los militares no están entrenados para este tipo de situaciones, ni siquiera los bomberos de Bolivia por la magnitud de los incendios. La declaratoria de desastre que los ciudadanos piden es necesaria; el Gobierno central no está haciendo todos los esfuerzos para cubrir las falencias.

YPFB lleva combustible, pero nos dice: ‘Nosotros les estamos dando, no la Gobernación, que quede claro’. Los bomberos no somos parte de ningún lado, pero nos parece que hay quienes quieren que se queme todo nomás.

¿Cuántas horas trabajan? Se supone que un bombero puede trabajar tres horas continuas hasta su relevo, pero no hay personal capacitado suficiente, entonces si tenemos que trabajar ocho o 20 horas, le metemos. Por eso necesitamos mucho que ingrese apoyo internacional con personal capacitado.

En cuanto al equipo de protección hace más de una semana necesitamos botas, sin importar si son de fibra o de bomberos se están dañando por la radiación. Se consumen botas como si fueran papel higiénico.

¿Además de eso qué otras cosas necesitan?Tecnología adecuada como drones, cámaras térmicas y principalmente maquinaria pesada porque si no vamos a perder. Me refiero a orugas, retroescavadoras, tractores, palas, volquetas. Hemos estado operando con dos cisternas cuando en Concepción necesitamos unas 15.

