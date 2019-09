Si hoy fueran las elecciones: Mesa gana en ciudades y Evo en provincias

Si hoy fueran las elecciones generales, Carlos Mesa ganaría en las ciudades capitales más El Alto con el 32% de los votos; mientras que Evo Morales se impondría en las ciudades intermedias y provincias con 40% de los sufragios. Estos resultados fueron arrojados por la última encuesta que realizó Mercados y Muestras, entre el 17 y el 21 de agosto de 2019.

En las ciudades capitales más El Alto, a la pregunta: ¿Por qué candidato presidencial votaría usted en las próximas elecciones presidenciales?, el 32% de los consultados respondió que por el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa; mientras que el 28% dijo que emitiría su voto por el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.

El candidato por Bolivia Dijo No (BDN), Oscar Ortiz, recibiría el 13%. Mientras que Félix Patzi, de Tercer Sistema, 2%; Ruth Nina (PAN-Bol) , 1%; Víctor Hugo Cárdena (UCS), 1%; Jaime Paz Zamora (PDC), 1%; y Virginio Lema (MNR), 0%.

Las opciones No sabe, no responde llegarían a 11% y ninguno, y voto blanco o nulo a 12%.

En el caso de las ciudades intermedias y provincias, Evo Morales ganaría con el 40%; mientras que Carlos Mesa lograría 21%.

Oscar Ortiz tendría 13%, Félix Patzi, 2%; Ruth Nina, 2%; Víctor Hugo Cárdenas, 1%. Jaime Paz Zamora y Virginio Lema, 0%.

Las opciones no sabe, no responde estarían en 14% y ninguno y voto blanco o nulo 8%.

Perfil del votante

La encuesta de Mercados y Muestras, realizada en nueve capitales de departamentos más la ciudad de El Alto y 31 ciudades intermedias en provincias, también arroja datos del perfil del votante que tienen los principales candidatos a la Presidencia de Bolivia.

En el caso de Evo Morales, la mayoría de sus votantes tiene más de 55 años (42%) y son mujeres; mientras que en el caso de Carlos Mesa, sus electores más frecuentes son varones entre los 25 y 34 años.

El voto joven (de 18 a 24 años) lo concentra el MAS, con el 32%; mientras que CC lidera en la preferencia electoral de las personas entre los 25 y 30 años.

BDN, por su lado, el porcentaje de voto más alto que alcanza en los jóvenes de 18 a 24 años, con el 17%.

En cuanto al nivel socioeconómico, Evo Morales ganaría entre las personas de nivel popular (49%) y Carlos Mesa en el alto (59%). Respecto a la adscripción étnica del votante, Morales concentraría el voto de las personas que se autoidentifican como aymaras (53%) y Mesa, el de los mestizos 32%. Oscar Ortiz tendría entre la mayoría de sus votantes también a mestizos (17%).

Personas encuestadas que están inscritas e irán a votar

La última encuesta de Mercados y Muestras realizada a nivel nacional, en nueve capitales de departamentos más la ciudad de El Alto y 31 ciudades intermedias en provincias, muestra, en esta ocasión, una característica que se debe anotar: todas las personas consultadas están inscritas para votar y afirmaron que el domingo 20 octubre acudirán a sufragar.

El objetivo de precisar esta característica de la muestra busca dar mayor precisión a los resultados de esta consulta. Las personas encuestadas son mayores de 18 años radican en Bolivia y fueron encuestadas en sus hogares, entre el 17 y 20 de agosto de este año.

Punto de vista

Carlos Böhrt, Analista

Los datos reflejan el 21F

Los datos que detecta la encuesta de Mercado y Muestras reflejan lo que se manifestó en el referendo del 21 de febrero (21F) de 2016. El voto por el No ganó en todas las capitales y en contadas circunscripciones municipales; mientras que el voto por el Sí triunfó en dos tercios de los municipios de Bolivia, aun en los departamentos en que ganó el No en la ponderación departamental.

Por lo tanto, la corriente democrática que se manifestó en 2016 continúa presente, pero con una diferencia: en 2016 eran todos contra el Sí, la reelección de Evo Morales; mientras que ahora el voto contundente por el No está dispersado, y los dos componentes más importantes son Carlos Mesa y Oscar Ortiz. Día que pasa, aproximándonos al 20 de octubre (día de la elección), queda en evidencia, sin discusión alguna, que la vía correcta por la que debió haber optado la oposición fue la del frente amplio con un candidato único.

Si hacemos números ahora, es claro que si el frente opositor tenía como binomio postulado a Carlos Mesa con Oscar Ortiz, la oposición ganaba las elecciones, sin lugar a dudas; pero como está dispersada, todavía Evo Morales, quien ya no cuenta con el respaldo masivo de la población, se ubica en el primer lugar.

Ficha técnica de la encuesta

Fecha El trabajo de campo se realizó el sábado 17, domingo 18, lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de agosto de 2019.

Población La población objetivo fueron personas mayores de 18 años que radican en Bolivia, que estén registradas para votar y que efectivamente irán a votar. Estas personas fueron encuestadas en sus hogares.

Muestra La encuesta se realizó a nivel nacional, en el área urbana y rural. La muestra total es 800 casos.

Confiabilidad De acuerdo al teorema de intervalos de confianza, la consulta tiene un margen de error esperado de ±3,47% y una confiabilidad de 95%.

Padrón La muestra se desprende del Padrón Electoral para la elección de magistrados 2017. De acuerdo a este padrón, el porcentaje de población de las ciudades capitales más la ciudad de El Alto es de 55%, y la de las provincias, de 45%.

Lugares La muestra se distribuyó en las nueve capitales de departamento más la ciudad de El Alto y en 31 ciudades intermedias.

Resultados Debido al tamaño de la muestra asignada por departamento y municipio (proporcional a su peso poblacional), el resultado de los datos debe ser considerados a nivel nacional. A nivel departamental o municipal los errores esperados son muy altos.

Página Siete / Ivone Juárez / La Paz