Santa Cruz.- La ministra de salud, Gabriela Montaño, pidió el viernes por la noche a los representantes del Colegio Médico de Bolivia que cumplan con su palabra de retornar a la mesa de negociación tal como se habían comprometieron a fin de solucionar el conflicto que mantiene en paro a ese sector por más de 20 días.

Sin embargo, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, señaló que no retornaron al diálogo porque no existe consenso con en el pliego petitorio, haciendo énfasis en la inclusión de los trabajadores a la Ley General del Trabajo. En este sentido, señaló que solo el 40% de los médicos están amparados en la Ley del Trabajo, a este grupo se les respetan sus seis horas de trabajo pero a los demás no.

«No puede haber profesionales de primera y de segunda» afirmó, advirtiendo que seguirán luchando hasta conseguir que se respete el marco jurídico vigente.

Fuente: Red Uno

