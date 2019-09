Sports TV Rights transmitirá para los cables los partidos de Bolivia ante Argentina y Ecuador

La empresa que produce los partidos en Bolivia, se encargará de emitir para el país los dos amistosos que tiene la selección, ante Argentina este miércoles en Buenos Aires, y ante Ecuador, el 10 en Cuenca

Desde la empresa Sports TV Rights, que en el país produce los partidos del fútbol nacional, se ha confirmado que se emitirá los partidos que jugará la selección en esta nueva etapa de preparación. La sub 23 se medirá el miércoles ante Argentina, en Buenos Aires (18:00 hb), y la mayor jugará el 10 frente a Ecuador en Cuenca.

De momento los cables confirmados en Bolivia son TuVes y Comteco cuyos televidentes podrán disfrutar de ambos duelos que serán el estreno oficial con el venezolano César Farías al mando. La sub 23, que viajó este lunes hasta Buenos Aires, tiene previsto trabajar por la tarde para definir el onceno que comenzará de entrada.

El relato de este primer partido estará a cargo de Jorge Áñez, mientras que de los comentarios se encargará Sergio Daniel Galarza, exarquero de la selección. Ambos tienen basta experiencia en este tipo de partidos, además que han trabajado juntos en el torneo local. Su trabajo comenzará horas antes de que se dé el pitazo inicial.

Desde Sports TV Rights tienen todo preparado para producir estos encuentros. De momento los asegurados son los cables. Luego de que juegue la sub 23 será el turno de la selección mayor que se medirá ante Ecuador en Cuenca. El combinado trabaja desde el domingo en Cochabamba.

En el país hay gran expectativa por ver estos encuentros ya que son los dos primeros al mando de César Farías que reemplaza en el cargo a Eduardo Villegas. El venezolano anticipó un arduo trabajo en procura de sacar al fútbol nacional del pozo en el que se encuentra. Este partidos, en Bolivia, también lo emitirá Sports TV Rights.

