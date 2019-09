«Tu me manques» de Rodrigo Bellott, elegida por Bolivia para optar a los Óscar

«Tu me manques», un drama de temática LGTBI dirigido por Rodrigo Bellott, es la elegida en Bolivia para optar a las cinco seleccionadas como mejor película internacional en la próxima edición de los Óscar de Hollywood.

La película de Bellott fue elegida por el Comité de Selección de la Asociación de Cineastas de Bolivia (Asocine) para optar a estar entre las cinco mejores cintas extranjeras en la gala que se celebrará el 9 de febrero del próximo año en Los Ángeles (Estados Unidos), informó hoy esta entidad.

«La película cumple con todas las cualidades narrativas, estéticas y técnicas que la hacen merecedora de representar al país en tan importante evento», resaltó Asocine en un comunicado.

«Tu me manques» narra la historia de Jorge, un padre que tras el suicidio de su hijo homosexual decide viajar desde Bolivia a Nueva York para conocer al joven que era su pareja e intentar saber más sobre la personalidad de su hijo.

La película bebe de las propias vivencias de Bellott, un relato autobiográfico con el que el director ha intentado «hacer catarsis», según declaró en una entrevista con Efe el pasado agosto.

La cinta se llevó el premio a mejor guion en el festival de cine Outfest 2019 de Los Ángeles, considerado el mayor evento cinematográfico de la comunidad LGTBI en Estados Unidos, a pesar de que Bellott asegura «no buscar aprobación» con la película.

«No busco premios ni festivales. Lo que busco es compartir mi historia», recalcó el director hace unas semanas.

«Tu me manques», que se estrenó en agosto, es la cuarta película del realizador boliviano y es la segunda vez que una obra suya peleará por las nominaciones a los Óscar, tras la designación de «Dependencia sexual», su ópera prima, para competir en los premios de 2004.

Nacido en la ciudad oriental de Santa Cruz, Bellott estudió cine en Nueva York y ha colaborado en películas como «Che, el argentino» o «Che: Guerrilla» a las órdenes de Steven Soderbergh.

Este año la Academia de Hollywood decidió cambiar el nombre a la categoría de «mejor película de habla no inglesa», un premio que desde 2020 llevará el título de «mejor película internacional».

Un cambio de nombre que no ha afectado a las reglas que permiten a una película postularse a la categoría, pues para ser elegibles, las obras deben haber sido estrenadas comercialmente en el país de origen y ser exhibidas al menos siete días consecutivos, no antes del 1 de octubre de 2018 y no más tarde del 30 de septiembre de 2019.

Fuente: Los Tiempos