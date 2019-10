Camacho: «Es pues con pantalones para ser policía y comandante»

Fiel a su política de puertas abiertas hacia la ciudadanía, el dirigente cívico dijo que ante esta situación no aceptó el condicionamiento del comandante Echegaray, a quien acusó de no decir la verdad de cara al pueblo cruceño. Nos debe decir si va a reprimir y si es masista o no, advirtió Camacho y concluyó «es pues con pantalones para ser policía y para ser comandante». (eju.tv / L.M.)

Video: Redes

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook