Carlos Mesa: adalid de la democracia y la libertad

Mauricio Ochoa Urioste

Ayer, Carlos Mesa rompió la pita de la esclavitud. En un acto soberano y patriótico, llamó a movilizaciones en todo el país, en el momento que se anunciaba públicamente el masivo fraude montado por la tiranía de Evo Morales Ayma.

El sexagenario líder de Comunidad Ciudadana, seguramente ganó con un amplio margen las elecciones del pasado 20 de octubre, pero el Gobierno de Bolivia, en un intento desesperado y grotesco de salvataje, volcó los resultados electorales en su favor, y astutamente, llamó a la CONALCAM para que defendiera el odioso “proceso de cambio”.

El Ministro Romero, no tardó en endilgarle culpas a Mesa, como no podía ser otra manera. Sin embargo, la población no tardó en responder, y lo hizo desde las calles, otra vez desde las calles, en una acción de rebelión popular justa, democrática y que busca tan solo la libertad y la democracia en el país.

Y es que el pueblo boliviano, está hastiado de burlas y más burlas en su contra. Llamar a movilizaciones en todo el país, convierte a Mesa en líder indiscutible del país, y toda la oposición dentro y fuera del país ya está consciente de que llegaron los últimos días del nefasto gobierno autoritario de Evo Morales Ayma.

Con la frente en alto, miles de bolivianos corearon el Himno Nacional de la República de Bolivia, y rompieron las cadenas de Hugo Chávez, tirando al piso sus estatuas inmundas que son expresiones de odio y salvajismo. Es hora que los bolivianos en su conjunto aúnen esfuerzos para acabar con el régimen oprobioso.

La libertad y la democracia es nuestro camino, porque Bolivia es tierra de hombres valientes y tumba de tiranos.

Fuente: Mauricio Ochoa Urioste