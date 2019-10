El oscuro secreto de Lady Di y su «madrastra malvada», revelado por un documental sobre la familia Spencer

Diana y sus hermanos apodaron a su madrastra Acid Raine, porque ella les daba un trato rígido. Por ejemplo, hacía modificaciones al lugar en que vivían sin consultarles. “Raine no era sensible sobre la forma en cómo manejaba sus asuntos, como cambiar la forma en la que lucía Althorp (su hogar), porque no tenía ningún vínculo sentimental con el inmueble”, agregó Penny Junior.