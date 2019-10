El polémico spot de Boca al que calificaron de xenófobo: «Nuestros ídolos no son ni uruguayos ni chilenos»

Hoy vi un video del oficialismo que habla de la nacionalidad de los ídolos en Boca, como si esto fuera importante.

Como socio, no me sentí identificado en lo más mínimo.

Nuestra historia no tiene ninguna bandera más que la azul y oro 💙💛#NoALosXenófobosEnBoca@AmealJorgeAmor

— Milo (@milocohen95) October 13, 2019