El Salvador anuncia amistoso con la Selección

Página Siete / La Paz

La Federación de Fútbol de El Salvador anunció en las últimas horas que su selección absoluta disputará un amistoso contra su similar de Bolivia en Estados Unidos, el próximo 23 de noviembre, según confirmó el presidente de esa federación, Hugo Carrillo.

El encuentro se realizará en noviembre, pero no podrá contar con las grandes figuras de ambas escuadras, ya que no será durante la fecha FIFA.

Si el compromiso se confirma para el 23, los equipos de la División Profesional del fútbol boliviano no cederán sus jugadores debido a que ese día se inicia la fecha 23 del campeonato Clausura. En La Paz, por ejemplo, se disputará el clásico paceño entre The Strongest y Bolívar.

El dirigente Hugo Carrillo sostuvo en su país que el motivo por el que no podrán jugarlo durante la fecha FIFA tiene que ver con que tienen ocupadas las dos fechas debido a la Liga de Naciones.

El director ejecutivo de la FBF, Freddy Téllez, declaró a El Gráfico de Chile que aún no puede hacer oficial el amistoso contra El Salvador, el 23 de noviembre próximo en Los Ángeles. “Todavía no puedo darle esa información. No la tengo de manera oficial. Solamente es un rumor, pero no tengo nada oficial. Existe la posibilidad, pero no hay nada confirmado. Hay tratativas para ese amistoso, pero no hay nada confirmado”, comentó Téllez.

