En la Simón Bolívar suplantaron la identidad de seis jugadores

Fortaleza hizo jugar con documentación ajena a dos choferes y un utilero, entre otros, en el partido que cayó por 14-1 ante Independiente. Utilizaron los carnés de jugadores que no entrenan hace rato. Uno de ellos está lesionado

Juan C. Montaño – Nataly Carrión Cárdenas

Ya era escandaloso el 14-1 que sufrió Fortaleza a manos de Independiente, por el grupo C de la Copa Simón Bolívar, en el partido disputado el domingo en el estadio Patria de Sucre. Todo se siguió descomponiendo tras el pitazo final, cuando se confirmó que el equipo de Yacuiba hizo actuar a seis personas, entre ellas dos choferes y un utilero, suplantando las identidades de jugadores que dejaron de entrenarse en el club por sueldos impagos. Incluso uno de ellos está lesionado.

Los afectados se encargaron de confirmar esta información, por si quedaban dudas del escándalo que le quita seriedad a la Copa Simón Bolívar, un torneo semiprofesional que corresponde a la segunda división del fútbol boliviano y cuyo campeón asciende directamente a la División Profesional. El segundo ubicado juega por el ascenso indirecto.

Reiber Núñez, Marco Antonio Salazar, Matías Montaño, Alberto Medina Gutiérrez y Alcides Morón Oliva fueron los que dejaron en claro que ellos no estuvieron en el encuentro, pues en ese momento estaban realizando otras ocupaciones y en varios casos en otro departamento. El único que no fue ubicado por este medio fue Ediberto Alpire Pareja, aunque en su entorno aseguraron que fue otro el que jugó con su nombre el domingo, en Sucre.

Núñez, que se desempeña de marcador central, el domingo estaba en Santa Cruz junto a su familia. El jugador explicó que por el 14-1, pensando que él había jugado, lo han llamado

algunos amigos y entrenadores para preguntarle si se habían vendido. “Por ello voy a pedir asesoramiento en la Federación Boliviana”, sostuvo. El que actuó con su identidad es el utilero del club, Jhonny Molina, más conocido como ‘Cochalo’.

Otro de los suplantados es el delantero Salazar, que dijo que hace un mes que no entrena y que ahora trabaja de soldador en Yacuiba. El volante Montaño, que hace tres partidos que no juega por una lesión en el tobillo, quedó sorprendido al ver la alineación, donde aparece su nombre. “Estaba en mi casa con mi familia. No viajé”, aseguró. El que ocupó su lugar fue un tal ‘Pato’, que aparece en las imágenes del partido, pero cuyo nombre se desconoce.

Medina también se mostró molesto porque considera que lo pueden perjudicar. El volante creativo afirmó que un juvenil, que no está habilitado en la Copa Simón Bolívar, fue el que utilizó el número de su camiseta. Aseguró que desde el viernes está en Santa Cruz, y por ello es que no viajó con el equipo. Morón, que se desempeña de lateral izquierdo, también se vino a la capital cruceña ante la falta de pago en Fortaleza. Hace un mes dejó de entrenar, pero para este encuentro lo llamaron desde Yacuiba, aunque se negó a presentarse.

El último de los suplantados fue el delantero Alpire. Se intentó conocer la posición del presidente de Fortaleza, Darío Laime, pero no contestó su teléfono. Sí lo hizo el vicepresidente, su hermano Carlos, que deslindó toda responsabilidad. “Dejé el directorio por los malos resultados. Ahora estoy dedicado a mi candidatura para diputado Tercer Sistema)”, aseguró.

No se debió jugar

Las irregularidades que se dieron en la previa del encuentro Independiente-Fortaleza daban para frenar el inicio del mismo con un walkover, pero por un acuerdo refrendado en un acta firmada entre los delegados de ambos clubes no fue así. También estamparon su firma la operadora del sistema Comet, Lucía Ramos; el asesor de árbitros, Lucio Canaviri; y el veedor, José Luis Saavedra.

El partido se frenó por algunos minutos porque Fortaleza tenía a 13 jugadores con su carné de actuación, de los cuales seis no contaban con sus documentos de identidad. Los periodistas que estaban en el estadio vieron algo raro cuando el visitante se negó a posar para la foto en formación. Después vino la firma del acta, según el veedor, luego de que el representante de la Simón Bolívar, José Luis Chávez, consultara a Adrián Monje, director de competiciones de la FBF. Este último supuestamente dio el visto bueno.

Eso sí, Monje fue claro al explicar que el veedor fue el que debió comparar los documentos de habilitación de los 13 jugadores (pese a la goleada, los dos suplentes no jugaron ni un minuto) de Fortaleza con el sistema Comet.

El castigo

Marco Rodríguez, primer vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y representante de la División Aficionados, dijo que el castigo en estos casos es duro. En el Código Disciplinario de la Federación las sanciones van desde 1 hasta 4 años para los futbolistas que suplanten la identidad de otro y hasta tres años para los dirigentes que lo permitan. Para el equipo la sanción es la quita de tres puntos

TOMAYAPO Y SENAC HARÁN UNA REPRESENTACIÓN ANTE LA FEDERACIÓN

“Estamos asombrados por las cosas que se están dando. Ayer (lunes) tuvimos una reunión con dirigentes del club Senac y con el presidente de la Asociación Tarijeña de Fútbol, Freddy Cortez, para hacer una representación por varios temas ante la Federación Boliviana de Fúbol”, sostuvo Eider Rojas, presidente de la comisión técnica de Tomayapo, que se siente perjudicado en su lucha por avanzar por la goleada de Independiente a Fortaleza. Rojas no se explica cómo se permitió jugar un partido en el que se debió dar walkover a Fortaleza, con el resultado a favor de Independiente de 3-0.

El dirigente dijo que está esperando el informe del árbitro, el cruceño Juan Nelio García, y del veedor, el chuquisaqueño José Luis Saavedra. “El encuentro no debió jugarse, pese a la firma del convenio entre delegados”, sostuvo. Otros temas que se pondrán en carpeta son las impugnaciones pendientes, que aún no tienen fallos, y que se espera que sean dados inmediatamente para que los equipos se dediquen a jugar y no a pensar en ganar o perder en mesa.

EN EL GRUPO DE LA MUERTE TODO VALE PARA BUSCAR LA CLASIFICACIÓN

Desde que se definieron las series de la Simón Bolívar, el grupo C fue denominado ‘el de la muerte’ porque lo integran equipos como Universitario (último descendido) e Independiente de Sucre, y Nacional Senac y Real Tomayapo, de Tarija.

Como se está dando el desenlace estaba previsto. Los clubes están haciendo de todo para lograr el pase a la segunda fase. Independiente impugnó el partido que perdió con Fortaleza por 2-1 (18/8) porque el club yacuibeño no pagó el borderó y ganó tres puntos. Siguió el mismo camino con el partido en el que cayó frente a Stormers San Lorenzo (8/9), pero el Tribunal de Disciplina Deportiva aún no emitió el fallo.

La lucha se da de diferentes maneras y como la diferencia de gol puede definir quién pase a la siguiente instancia, el partido entre Independiente y Fortaleza (6/10) fue forzado a disputarse, a pesar de las irregularidades. Los temas extrafutbolísticos están variando los resultados y es por eso que Stormers San Lorenzo, Tomayapo, la ‘U’ e Independiente siguen en la pelea por avanzar y buscar el ascenso a primera división. Los fallos también están jugando y por ello la pelea.

UN CLUB DE YACUIBA QUE ESTÁ EN CRISIS Y SIN JUGADORES, QUE SE FUERON POR SEIS MESES IMPAGOS

La crisis económica y deportiva que golpea a Fortaleza de Yacuiba derivó en que casi todos sus titulares decidan abandonar el club, no entrenarse y algunos hasta dejar la ciudad para retornar a sus distritos, ya que no tenían los medios para sustentarse porque les deben casi seis meses de sueldos. Además, su último director técnico, Milton Maygua, también decidió dar un paso al costado.

Hace un mes, algunos futbolistas decidieron dejar de practicar, ya que desde el 9/8 se quedaron sin entrenador oficial. Por el momento, Juan Carlos Vilca Martínez figura como asistente técnico, pero era el que comandaba el equipo juvenil.

Su principal figura, el colombiano Camilo Ríos, también dio un paso al costado. “A mí me deben como cinco meses, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que nos dieron algún dinero”, dijo el delantero Marco Antonio Salazar, que tiene que hacer diferentes trabajos extras para subsistir, pues hace casi medio año que no recibe un pago de parte de la dirigencia. No tenían para sus pasajes y otros fueron desalojados de las viviendas donde alquilaban.

Reiber Núñez también dejó la institución. “Me vine a Santa Cruz por una semana, pero uno estando en su casa qué va a querer volver a sufrir”, dijo a DIEZ. Además, tiene planificado reunirse con la dirigencia para pedir sus seis meses de salario.

También el lateral izquierdo Alcides Morón se cansó de las irregularidades y dejó Yacuiba hace como un mes, pero hasta el momento no se han comunicado con él para llegar a un acuerdo. “No me han llamado, hasta el momento no han solucionado nada”, dijo el defensor.

A la falta de condiciones logísticas se suman las incomodidades que han tenido que afrontar los futbolistas. No cuentan con el material para entrenarse y deben viajar largas horas por tierra para jugar.

1 Viajes. El plantel se ha trasladado a los diferentes escenarios en condiciones precarias, por tierra y en autos de la empresa de la familia Laime, que comanda el club de Yacuiba. Al final, Darío Laime está quedando solo.

2 Redes sociales. La página de Facebook del club sigue vigente. “Este fin de semana jugamos nuestro penúltimo partido contra Real Tomayapo. #FiebreNaranja”, publicaron para invitar al siguiente partido frente a Tomayapo en el estadio Provincial de Yacuiba.

3 Informados al instante. En Yacuiba, los seguidores del fútbol se quedaron sorprendidos porque fueron los primeros que se dieron cuenta de la suplantación de identidad.

4 Aún no se pronunció. Pese al escándalo originado, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aún no se ha manifestado para actuar de oficio e iniciar una investigación ante las versiones de los futbolistas que no asistieron a este partido, pero sí aparecen en la alineación emitida por el sistema Comet.

5 Milton Maygua. El Ex DT de Fortaleza también espera que le cumplan con el pago de un mes de salario, tiempo que dirigió al equipo naranja. Su último partido fue cuando goleó en Yacuiba a Wilstermann Cooperativa (6-0).

6 Campeón caído en desgracia. Cuando acabó el Torneo Nacional Interprovincial, con Fortaleza (alzó la copa en Riberalta) como campeón, los fanáticos de Yacuiba esperaban que su equipo luche hasta lo último por el ascenso. Al final, todo fue un espejismo. La dirigencia se aplazó.

