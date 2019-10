Escritor de Marvel considera una mala película al ‘Joker’ y le llueven críticas en redes sociales

A través de Twitter, Dan Slott, parte de los guionistas de Marvel, recibió miles de comentarios negativos por parte de los usuarios.

‘Joker’, la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix, se ha llevado un montón de buenas críticas y elogios positivos por parte de miles de personas. La película del universo DC ha sido catalogada como ‘una verdadera joya’.

Sin embargo, unos tweets negativos han aparecido sobre el film. El escritor de Marvel, Dan Slott, reconocido por escribir los guiones de ‘Los 4 Fantásticos’ e ‘Iron Man’, se puso en el ojo de la tormenta por su opinión sobre la aclamada película.

A través del Twitter, Dan Slott inició su mensaje manifestando que no era una crítica hacia todo el universo cinematográfico de DC. “Vi el Joker anoche. Ame El caballero de la noche y la mujer maravilla. Aquaman y Shazam fueron divertidas. No puedo esperar por Harley Quinn. (…) Esto no es algo anti DC.”

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“‘JOKER’ fue malo. Realmente malo. La actuación de Joaquin Phoenix fue algo BUENO … en una película MALA. Además, ‘JOKER’ era una mala película de Joker”, finalizó el tweet.

Dan Slott se manifestó su opinión, a través del Twitter. Tras expresar sus comentarios, el guionista se mostró enojado por la carga negativa de la mayoría de los usuarios. Incluso, mencionó si no había otros temas más importantes que cubrir en los medios internacionales. “Vi una película que quería ver con un amigo. Pensé que era mala. Fui a casa y escribí 4 tuits al respecto. Y ESO se convierte en noticias en Estados Unidos, Reino Unido y ahora … ¿Turquía? Sé a ciencia cierta que OTRAS cosas están sucediendo en las noticias. Vamos. En serio… VAMOS.”, escribió Slott.

En un segundo Twitter, Dan Slott manifestó su descontento con los fanáticos. Los usuarios continúan su disputa con el escritor. Este caso es similar al del reconocido director, Martín Scorcese, cuando dijo que las películas del universo cinematográfico de Marvel ‘no eran cine’. A pesar de todo, el ‘Joker’, dirigido por Todd Phillips, ha sido recibido de buena manera por el público, recaudando cerca de US$600 millones en taquilla a nivel mundial. Además, la cinta ganó un León de Oro en el Festival de Venecia 2019. Aún se desconoce si superará a otras emblemáticas de DC como ‘La liga de la Justicia’ o ‘Aquaman’. Y, ¿tú, consideras que fue una película mala? Fuente: La República