Evo Morales sigue el camino de Nicolás Maduro y empuja a Bolivia a una crisis institucional

Pero hasta que todo se diluya, Morales y su maquinaria política no se quedarán de brazos cruzados. Medirán fuerzas con los comités y tensarán la situación hasta el extremo. La división se profundizará. Evo dirá que las protestas están dirigidas desde “el imperio” y que la mano de “la derecha” está detrás, empujando a cientos de miles de bolivianos a las calles. Cuando se vea encerrado y comprometido no vacilará en reprimir. No sería la primera vez que lo haga. Buscará en todos lados un enemigo al cual apuntar todos sus dardos. Encontrará uno, pero con un límite: sabe que no sería inteligente -ante la opinión pública internacional- acusar a Mesa, su flamante rival, de estar detrás de un golpe, la fórmula preferida para la victimización.