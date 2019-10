Horóscopo de Josie para el lunes 7 de octubre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Recibirás muestras increíbles de cariño y ya no te sentirás solo, tu ánimo mejorará y empezarás a ver tu futuro afectivo desde otra perspectiva. Escucharás antes de dar una opinión y actuarás en forma solidaria. Número de suerte, 21.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás todo el cariño y la atención que siempre has soñado, sin embargo, una sensación de melancolía te invadirá, trata de tranquilizarte, tu desánimo pasará. Hoy te dejarás guiar por la razón ante un problema laboral. Número de suerte, 1.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No tomes decisiones basadas en la opinión de los demás, busca en tu corazón y encontrarás las respuestas que terminarán con tus dudas. Las cosas en el trabajo se complicarán, pero no perderás el aliento y lo resolverás. Número de suerte, 6.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estarás rodeado de atenciones y afecto, pero te sentirás inseguro y te cerrarás en ideas negativas, superar el desánimo dependerá de ti y tendrás que poner de tu parte. Habrá pequeños impedimentos en el correcto desarrollo de tu trabajo, tómalo con calma. Número de suerte, 10.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Te sentirás incomprendido y preferirás dejar las explicaciones para después, hoy preferirás distraerte en otros asuntos y no agravar las cosas con discusiones. Debes estar muy atento en tu trabajo para poder alcanzar las metas ansiadas. Número de suerte, 13

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Irradiarás un magnetismo especial, a donde vayas llamarás la atención, hoy pasarás momentos incómodos por los celos de tu pareja. Hoy lograrás resultados muy favorables y te convertirás en el centro de atención de tus compañeros y superiores. Número de suerte, 20.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Día de mucho afecto y ternura, habrá algunos momentos de celos que pasarán pronto y le pondrán el toque de emoción a tu relación. Surgirán dificultades en tu trabajo, pero sabrás salir airoso de ellas. Número de suerte, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás muy ingenioso y romántico, hoy tu imaginación romperá con la rutina y hará especial tus momentos de amor. Los astros te aconsejan mirar hacia donde apunte tu corazón en cosa de negocios. Número de suerte, 12.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Recuperar tu tranquilidad será lo más importante para ti, hoy aclararás tu situación sentimental y no aceptarás disculpas ni nuevas promesas. Estarás perfectamente sincronizado con tus actos y decisiones, no bajes tu ritmo laboral. Número de suerte, 15.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy llegará a tu vida alguien que te devolverá las ganas de amar, recuerdos que pesaban en tu corazón dejarán de tener importancia. Hoy permanecerás sereno y optimista ante cualquier contratiempo económico que surja. Número de suerte, 18.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te atraerá alguien que destacará por su atractivo e ingenio, recurrirás a todos tus recursos de seducción para llamar su atención y tendrás muy buenos resultados. Lograrás resolver los imprevistos de tu trabajo y te quedará tiempo para relajarte. Número de suerte, 4.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu actitud hace pensar a esa persona que la reconciliación es imposible, olvídate de tu orgullo y muestra tus sentimientos o perderás a alguien que realmente te ama. No te satures de trabajo, selecciona por orden de importancia y haz una cosa a la vez. Número de suerte, 3.

Fuente: https://www.whatthegirl.com