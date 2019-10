Leopoldo y ‘Chelelo’ se hacen eco del Cabildo cruceño

«Hoy estaré en el Cabildo, a los pies del Cristo Redentor, no lo puedo hacer físicamente porque la dictadura no me lo permite, pero mi espíritu, mi alma rebelde cruceña y boliviana estará», así comienza el mensaje escrito por Guido ‘Chelelo’ Áñez, exministro y diputado que actualmente reside en EEUU.

Chelelo es uno de los personajes que fue implicado en Octubre negro y que decidió salir del país al considerar que no había las condiciones, ni las garantías necesarias, para que se haya llevado adelante un proceso judicial justo, imparcial y ecuánime por lo que se declaró un perseguido político.

«Amo mi tierra, amo mi cuna la Chiquitania (…) este Cabildo es el más importante de todos porque está en juego nuestra democracia, la libertad, la justicia», sostuvo Áñez.

Otro que también se refirió a la realización del Cabildo fue el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien enfrenta un proceso por las muertes de 2011 en El Porvenir.

«Puedo soportar estar preso injustamente ya 11 años, pero no podemos permitir que conviertan a Bolivia en una prisión. Los bolivianos no debemos nunca resignarnos a vivir humillados. Vamos todos al Cabildo a los pies del cristo Redentor», dijo en un video publicado el pasado martes.

El Comité Cívico cruceño organiza la manifestación ciudadana en la que se tocarán temas referentes a la emergencia que se vive por los incendios forestales que arrasaron más de 3 millones de hectáreas en esta región, y por la defensa del voto que se dio en el referendo del 21F de 2016.

EL DEBER / Pablo Cambara