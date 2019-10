Médicos pararán 30 días más y Montaño amenaza con descuentos

El sector de los galenos acusa a Montaño de haber cambiado el texto de los acuerdos que se trabajó en semanas pasadas en mesas de diálogo



La Comisión Nacional de Salud (Conasa) decidió ampliar el paro médico por 30 días más. Desde el gobierno, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, anunció que responderá con descuentos por día no trabajado para el sector de Salud.

“Médico que no trabaja, médico que no recibirá el salario por esos días que no trabaje, porque no podemos tratar igual a un médico que no abandona a sus pacientes y que atiende todos los días, a un médico que no lo hace”, dijo Montaño.

La declaración de la autoridad de Salud surge como respuesta al reciente anuncio de parte del sector médico, que decidió ampliar por 30 días más el paro que sostienen hace 44 días.

Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz dijo que la determinación de ampliar el paro médico no sería indefinida, por lo tanto se estaría cumpliendo la sentencia constitucional.

El sector de los galenos acusa a Montaño de haber cambiado el texto de los acuerdos que se trabajó en semanas pasadas en mesas de diálogo, por lo que solicitaron dialogar con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, lo que les fue negado.

El sector Salud exigen al Gobierno central que se incorpore al personal de la salud pública a la Ley General del Trabajo, también solicitan la derogación de la Ley que prioriza inversiones de la Caja Nacional de Salud, entre las TEMPprincipales demandas del sector.

