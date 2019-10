“Niveles de grasa” causan lío entre el golero Vaca y el DT Soria

“Por estar en la Selección, (Daniel Vaca) ha subido nuevamente en sus niveles de grasa”, criticó el técnico de The Strongest Mauricio Soria y se desató la polémica. El portero atigrado respondió anoche: “Hoy (ayer) no nos realizaron ninguna medición ni evaluación (en el club). Por este motivo no es posible determinar que mi porcentaje de grasa corporal haya aumentado o disminuido en el tiempo que estuve en la Selección”.

El guardameta del Tigre ofreció ayer una conferencia de prensa luego de que el entrenador aurinegro reclamó en Futbolmanía que el golero “subió su peso porque, según él, acumuló muchos líquidos por tanto calor que hacía en Santa Cruz y Venezuela y vamos a tener que trabajar nuevamente con él. Esperemos contar con un arquero con esa experiencia y que nos ayude a ganar”.

Vaca aclaró que “dentro del club se realizan mediciones periódicas y yo por mi parte también me realizo diferentes evaluaciones continuas; por ejemplo, me realizo un escáner 3D que tiene un 95% de exactitud y complementa las mediciones con pliegues que nos realizan en el club. Particularmente hoy no nos realizaron ninguna medición ni evaluación, por este motivo no es posible determinar que mi porcentaje de grasa corporal haya aumentado o disminuido en el tiempo que estuvimos con la Selección”.

Acto seguido se extrañó porque “el médico que hoy acompaña a la Selección es el mismo doctor que tenemos en el club. Él es el encargado de supervisar la alimentación en ambos lugares. Como dato extra, durante la anterior fecha FIFA, retorné al club con niveles más bajos de los índices de grasa”.

Sobre las declaraciones del DT del Tigre, Vaca confió en que “se han malinterpretado las mismas y quiero creer que no hubo ninguna mala intención de causar daño a mi imagen como profesional, por su parte”.

El futbolista, que el 3 de noviembre cumplirá 40 años de edad y con una carrera futbolística de más de 20 años, apuntó que con los años entendió que debe tener el apoyo de otros profesionales.

“Ellos me ayudan en aspectos no solamente deportivos o físicos, también en temas como psicología deportiva, mental training, nutrición, coaching, terapias alternativas como el ozono, plasma rico en plaquetas y otros”, apuntó.

