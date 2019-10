Nuevas generaciones

Hugo Hugo Andrés Lopez Santander

El pasado 21 de septiembre se festejó el día de la juventud en Bolivia donde a diferencia de años anteriores ya no se buscó resaltar la labor de los jóvenes con referente solo a los hechos del futuro, ya que la gran mayoría de los sucesos políticos, económicos y sociales en los últimos tiempos son protagonizados por movimientos juveniles.

Si vemos los datos del INE los jóvenes entre 18 a 30 años en el país representan aproximadamente el 25 % de la población boliviana, convirtiéndose no solo en el sector con mayor población sino también en el sector con mayor incidencia en materia electoral, el sector juvenil en los rangos mencionados son 2.402.649(Según datos del TSE) representando el 40% del padrón electoral , según las normativas electorales actuales cualquier candidato que supere el 40% de los votos y tenga una diferencia de 10% con el segundo ganaría la contienda sin necesidad de ir a segunda vuelta o tener más del 50%+1 de los votos. Haciendo un análisis basado solo en cálculos se podría decir que si algún candidato tuviera el respaldo completo del sector juvenil fuera muy probable que esa candidatura ganara las elecciones o al menos se aseguraría una segunda vuelta, pero en Democracia los consensos y disensos son comunes y es muy difícil que una candidatura pueda captar el 100% del apoyo electoral de un sector sobre todo el juvenil.

Analizando los diferentes sucesos de los últimos años los jóvenes han sido los protagonistas en ello, las plataformas ciudadanas, movimientos sociales y acciones voluntarias han impulsado a diferentes líderes juveniles en una coyuntura globalizada donde ya no son solamente las demandas regionales las que inciden en la población sino también las demandas globales como el cambio climático, el cuestionamiento a los modelos democráticos actuales y el uso de la tecnología como medio de expresión. Justamente este último punto, los medios tecnológicos han sido las armas que las generaciones “Millennial y Centennial” como se las denomina han utilizado para llamar la atención a través de las aplicaciones y redes sociales del mundo entero, pero sobre todo de la clase política gobernante cuestionando en la mayoría de los casos el manejo de políticas públicas locales, nacionales e internacionales donde tantos gobiernos de izquierda como de derecha no se han salvado de estas manifestaciones.

Si hablamos del rol de la juventud en los procesos políticos actuales vemos la necesidad de este sector en incidir de manera directa en las decisiones trascendentales del país, como por ejemplo la gran movilización de voluntarios jóvenes de todo Bolivia hacia las localidades donde existían los incendios en la Chiquitania, la presencia de estos en las protestas por diferentes motivos o la participación de jóvenes en las listas de los partidos políticos. Los Jóvenes entre 18 y 30 años ocupan aproximadamente el 15% de los espacios en las listas de candidato para curules nacionales e incluso se puede ver a jóvenes no mayores de 35 años como candidatos a presidente o vicepresidente en algunas opciones electorales.

Para que las diferentes Alternativas Políticas puedan llegar a convencer a este importante sector en Bolivia tienen que demostrarlo no solo mediante sus programas de gobierno sino también mediante sus mensajes las necesidades exigidas como ser Gobierno Abiertos, Gobiernos ecológicos y Gobiernos desburocratizados que son tendencias mundiales, así como problemáticas nacionales como empleo, educación, salud, seguridad, equidad de género, acceso de la tecnología, etc. Mensajes que serán difundidos en medios no convencionales como Facebook, youtube, Instagram que en la mayoría de los casos solo tendrán entre 7 y 30 segundos para llamar la atención de la juventud.

Todas estas tendencias serán exigidas a los candidatos en el que no solo el comunicar repercutirá en la decisión de los jóvenes sino también el empatizar ya que caso contrario el mensaje o el anuncio será pasado de lado como se han hecho con viejas consignas usadas en tiempos anteriores como el voto ideológico (izquierda o derecha), voto útil, voto militante, etc.

Las Nuevas Generaciones de bolivianos son mayoría y esperan ser ese recambio generacional que exige la coyuntura global y nacional sea resuelta participando en espacios de tomas de decisiones para el presente y futuro del país.

Hugo Andrés López Santander – Activista