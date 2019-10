Octubre «negro» 2003: «En los peores días, Evo Morales no estaba, se fue a Libia»: Roberto de la Cruz

Uno de los principales líderes de la insurrección popular de octubre de 2003, el exdirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, detalló este jueves, que el actual presidente y en ese momento, dirigente sindical, Evo Morales, demoró varios días su participación en las luchas que culminaron el 17 de octubre, argumentando que tenía “cosas más importantes que hacer”.

“Suerte. Martes voy a llegar, tengo cosas más importantes que hacer”, le contestó por teléfono Evo Morales a De la Cruz, según recordó éste, durante las movilizaciones que antecedieron al 17 de octubre de 2003.

“Convoqué a Felipe Quispe y a Evo Morales para que se sumaran para defender el gas”, recalcó De la Cruz en una entrevista con la revista La Mañana en Directo de la red ERBOL.

“De eso nunca voy a olvidarme, está grabado en mi memoria”, aseguró el exdirigente. El luchador social alteño atestiguó que durante varios días “Evo Morales no se sumó, solo me llamó por celular para decirme algunas cosas”.

“(En los) peores días, Evo Morales no estaba, se viajo al exterior, se fue a Libia”, recordó.

Cuando ya se avizoraba la inminente salida de Gonzalo Sánchez de Lozada porque la situación se tornó insostenible, De la Cruz rememoró que Evo retornó del exterior y lo llamó desde el Chapare para ver la situación, intentando interponer un diálogo entre el gobierno y los sectores movilizados. Entonces el líder obrero alteño le respondió a Evo: “Ya es muy tarde, ya hay muchos muertos, el poder está en las calles, en la gente. Sólo va a pacificar el país la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada”.

Según su relato, a los minutos Evo volvió a llamar al dirigente y le consultó:

– “Compañero Roberto, ¿será que puedo llegar a El Alto?, puedo llegar en un vuelo particular”.

El entonces líder alteño entonces le respondió:

– “Compañero, tú no estabas en los peores momentos”.

“Es mas cuando me llamó no quería sumarse en la defensa del gas, le hice recuerdo”, señaló De la Cruz. Tras ese intercambio relató que Evo volvió a llamarlo y le cuestionó: “Por qué has empezado con esta marcha”.

El dirigente indicó que recién a partir del 15 de octubre, dos días antes de la salida de Sánchez de Lozada, el lider del Chapare, Evo Morales, comenzó a pronunciarse a favor de la inminente renuncia del cuestionado mandatario.

“Octubre 2003 no ha caído del cielo, todo empezó con una marcha desde Caracollo (Oruro) cuando Goni quería vender el gas Estados Unidos”, destacó el veterano gestor social.

De la Cruz reveló que otra de las razones por las que Evo rechazó unirse a la lucha de Octubre Negro es que ya el líder campesino Felipe Quispe se había sumado a las medidas de presión contra Goni.

“Compañero Roberto, cómo decías que tu marcha no iba a ser política. Felipe Quispe ya se ha sumado a tu marcha; por tanto, ya es política. Para (eso) sí, yo me hubiera sumado primero”, le dijo Morales.

“Me ha destrozado….y me colgó”, confesó todavía indignado el luchador alteño, sobre el hecho sucedido en una llamada a medio camino de la marcha entre Caracollo y la sede de Gobierno.

Erbol / La Paz