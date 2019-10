Presidente Morales dice estar arrepentido por haber designado a Mesa como vocero de la causa marítima

«Que me perdone el pueblo boliviano, pero me he arrepentido», afirmó el presidente Evo Morales sobre la decisión que tomó en 2014 para nombrar portavoz de la causa marítima a Carlos Mesa, hoy su principal adversario político.

El presidente Evo Morales confesó la noche de este jueves haberse arrepentido de nombrar a Carlos Mesa como vocero de la causa marítima, por lo que pidió perdón al pueblo boliviano por esa decisión. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook «Lo cobarde sabíamos (de Mesa, en alusión a sus tres renuncias durante su gobierno), pero había nombrado a un delincuente; me he arrepentido de eso», afirmó durante una entrevista en el programa «El Pueblo Decidió» del estatal Bolivia Tv y en alusión a las denuncias de que cobró para ser candidato a la presidencia en 2002. La declaración la hizo en una entrevista en la que habló del proceso electoral, donde tuvo como su principal adversario, precisamente, a Mesa. Los resultados al 99,99% del escrutinio le dan la victoria en primera vuelta. «Me he arrepentido, el pueblo que me perdone», insistió consultado sobre la designación del expresidente como portavoz de la causa marítima. Morales nombró en 2014 a Mesa como vocero de la causa marítima, en el marco del juicio que Bolivia llevó e instauró en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Chile para buscar una negociación en procura de lograr una salida soberana al Océano Pacífico. En 2018 concluyó el proceso y el fallo fue adverso a los intereses nacionales. (25/10/2019) La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz