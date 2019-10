“Soy periodista, expongo mi opinión al público”

“Yo vengo dos veces al mes a Santa Cruz y se lo voy a traer, acepte mi ayuda”, sostuvo la pasada semana el periodista Gary Áñez, al momento de contar la propuesta que le hizo el presidente de la FBF, César Salinas.

El comunicador sostuvo que Salinas le dejó entrever que pagaba a otros periodistas del país. “Pero sí hay muchos a los que colaboro. Y me enumera, y no los voy a nombrar por la sencilla razón de que cada uno, con su forma de ver la vida, hace las cosas”, denunció Añez.

Áñez explicó que en cuatro ocasiones se reunió con Salinas para conversar de fútbol y que en la última reunión llevada a cabo en el Hotel Cortez, de Santa Cruz, le llevó un punteo sobre una idea que permitiría una mejor gestión. Y es ahí cuando, según Áñez y luego de realizar algunas bromas, viene el ofrecimiento de Salinas que él rechazó de inmediato. Este ofrecimiento habría sucedido a mediados de julio de este año.

Admitió que recibió llamadas preguntándole sobre quiénes eran los otros periodistas a los que el titular federativo “ayudaba”.

“Me van a decir ‘probá’, yo no voy a probar nada, yo soy periodista, expongo mi opinión ante el público y de ahí se deriva una opinión pública. Yo no he ido a un fiscal o a un juicio, a nada de eso”, sostuvo el comunicador.

El periodista ratificó el ofrecimiento de Salinas. “Salgamos de la polémica, de la oferta económica que es detestable, algunos políticos, por la otra parte de mi trabajo, deslizaron alguna cuestión, pero nunca con tanta frontalidad. Tenía ganas de decirlo, me sentía mal conmigo, sin ser corrupto, había permitido un afán corruptor”.

Fuente: https://www.paginasiete.bo