Suspenden clases en algunos colegios y la Dirección de Educación dice que la jornada es normal

Los directores de varias unidades educativas de Santa Cruz de la Sierra decidieron suspender las clases durante la presente jornada luego de las protestas que convulsionaran varias regiones de Bolivia. Aunque la Dirección Departamental de Educación comunicó que había emitido una circular indicando que la jornada era completamente normal.

Hasta las 8:59 se conoció que los colegios Cristo Rey, Berea, San Agustín, Mayor San Pablo y María Goretti enviaron comunicados a los padres de familia indicando la suspensión de clases. Mientras en Don Bosco señalaron que las clases se iban a mantener hasta las 10:00.

Víctor Galarza, subdirector de Educación Regular de la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz, afirmó que se ha instruido que las clases sean normales.

«Las autoridades correspondientes son la Dirección Distrital y la Dirección de la Unidad Educativa, pero a título personal, algunos padres de familia están tratando de desinformar a través de sus grupos de WhatsApp», afirmó el funcionario.

En declaraciones a la Red Uno insistió que no se ha dispuesto que no haya clases porque los niños los estudiantes no se van a involucrar en asuntos cívicos o políticos. «Por el momento no existe ninguna situación de riesgo, por lo tanto, la Dirección Departamental y la Distrital y las direcciones de las unidades educativas van a tomar las medidas aconsejables», explicó.

Desde el despacho del director departamental de Educación, Salomón Morales, señalaron que no brindarán ningún tipo de declaraciones a ningún medio de comunicación.

Fuente: https://www.eldeber.com.bo